О реакции мира на минирование ЗАЭС, европейских санкциях, вере в МАГАТЭ и том, почему Запад не до конца верит, что Россия может взорвать станцию – читайте в материале корреспондентки 24 Канала из Брюсселя.

Важно Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

ЕС активно мониторит ситуацию

Евросоюз продолжает пристально следить за ситуацией на ЗАЭС и осуждает действия российской армии. Тем не менее в Брюсселе не могут принять специальных мер по предотвращению аварийной ситуации. По словам заместителя директора Службы Украины в Генеральном директорате по вопросам соседства Еврокомиссии Марлен Мадсен, в Брюсселе работают над предотвращением дальнейшей эскалации войны.

Мы оказываем поддержку Украине в виде оборудования, но что касается защиты атомной электростанции, то она оккупирована. Все, что мы можем сделать, это осуществлять мониторинг, поэтому мы это делаем и работаем вместе с международными партнерами,

– сказала Марлен Мадсен в комментарии 24 Каналу.

В Брюсселе призывают Россию прекратить бряцать ядерным оружием и угрожать ядерной катастрофой. Кроме того, в ЕС напомнили Кремлю об обязательствах, взятых на себя в январе 2022 года в контексте заявления пяти ядерных государств о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись.

"В интересах всего человечества Россия должна придерживаться своих обязательств и воздерживаться от любых открытых или косвенных угроз по применению ядерного оружия", – подчеркнула пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии 24 Каналу.

Аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пол рассказала, что Евросоюз не имеет компетенции заниматься атомными станциями, поскольку этим занимается МАГАТЭ.

"ЕС просто наблюдает за ситуацией. Очевидно, что это осложняется тем, что станция также оккупирована россиянами. Но, насколько я понимаю, ситуация становится все более хрупкой и все более опасной", – пояснила эксперт.

Польша выстраивает международную коалицию по защите ЗАЭС

На минирование ЗАЭС россиянами отреагировали в Варшаве. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он вместе с президентом Дудой делает все, чтобы создать международную коалицию, чтобы сделать невозможной ядерную катастрофу.

В частности, польская сторона уже переговорила с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры согласны, что радиация сможет угрожать и соседним странам. Какие именно меры будут принимать страны – не отмечено.

Кроме того, Польша возлагает надежды на МАГАТЭ, поскольку те напрямую сотрудничают с россиянами на станции и имеют большее понимание того, что происходит на АЭС.

Евросоюз, где санкции?

В своем обращении к международным партнерам МИД Украины призвал мировое сообщество, в частности, G7 и ЕС, ввести санкции против российской атомной отрасли и военно-промышленного комплекса. Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз ввел 11 пакетов санкций, которые значительно ударили по экономике России. Однако под ограничения не попала российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Эта компания помогла россиянам захватить ЗАЭС и фактически незаконно управляет украинским атомным объектом, позволяя российским военным хранить технику на территории.

Эксперт Центра европейской политики Светлана Таран рассказала 24 Каналу, что Евросоюз имел зависимость от сотрудничества с российской ядерной отраслью еще до полномасштабной войны в Украине. В частности, 15 реакторов в ЕС работают на российском ядерном топливе. Наибольшее количество его сосредоточено в восточной Европе – в Словакии, Чехии, Болгарии, Финляндии и Венгрии. Германия также использует российское ядерное топливо, а Франция даже занимается совместным производством оборудования для атомных станций вместе с "Росатомом". Основной причиной невведения санкций против компании, фактически вместе с российской армией шантажирующей мир ядерной катастрофой, является зависимость и отсутствие альтернативы.

Для государств-членов ЕС введение санкций против "Росатома" означает создание препятствий для обслуживания атомных реакторов, поскольку транзакции за оплату услуг для российской компании очень усложнятся. По словам Светланы Таран, ЕС знает об этой зависимости и пытается ее уменьшить путем возможной замены топлива, где это можно. Однако в некоторых реакторах эта замена невозможна, а иногда процесс происходит слишком медленно.

Эксперт призывает Евросоюз начать внедрять легкие санкции, например индивидуальные санкции против руководителей "Росатома". Для ЕС это будет стартом введения ограничений в этой сфере.

"Раньше США наложили некоторые санкции на предприятия, связанные с "Росатомом", но не на сам "Росатом"", – акцентирует внимание консультант Киевской школы экономики Таран на нехватке санкций.

Другими ограничительными мерами могут быть: запрет на импорт ядерного топлива в Европу и запрет на экспорт из Европы европейского оборудования в Россию для "Росатома".

Хотя бы санкции на то, чтобы россияне не использовали европейское оборудование для увеличения ядерного военного потенциала, для строительства атомных лодок, их обслуживания,

– объяснила Светлана Таран.

Кроме того, еще одно предложение "легких санкций" – отказ от новых проектов с "Росатомом" со стороны ЕС.

В частности, против санкций в атомной сфере выступает Венгрия, непосредственно строящая новые электростанции вместе с "Росатомом". Свою позицию против санкций Будапешт объясняет важностью ядерной энергии для безопасности Европы и экологических целей.

К теме Путин готов на что угодно: разведка назвала единственный вариант контроля безопасности на ЗАЭС

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что специалисты "Росатома" являются частью военной машины и Украина считает неприемлемым присутствие этой компании на европейском рынке, а тем более ее желание усилить свое влияние. По словам дипломата, учитывая опыт внедрения санкций против российского газа, Евросоюз может также преодолеть атомную зависимость.

"Да, возможно, это займет гораздо больше времени, потребует сложных решений, но альтернатива есть и российскому ядерному топливу, и российским технологиям", – сказал Ченцов в комментарии 24 Каналу.

Прибыль от ядерной отрасли России не приносит больших поступлений, чтобы финансировать войну в Украине, если сравнивать с доходом от нефти и газа. Однако для России главное – это влияние, которое она имеет из-за большой зависимости от "Росатома" государств-членов ЕС. Поэтому аналитик Светлана Таран считает, что целью санкций должно стать уменьшение именно российского влияния.

Минирование Россией Запорожской АЭС может повлиять на позицию европейских стран относительно необходимости введения санкций в этой сфере, потому что усиливается давление общества.

"После этого мы можем ожидать, что Еврокомиссия подготовит и хотя бы какие-то мягкие санкции будут введены, опять же из-за этого давления общества и Украины в том числе", – сказала Таран.

Реакция США и резолюция от сенаторов

США отреагировали на заявления украинской стороны и заявили, что на данном этапе нет признаков того, что Россия намерена использовать ядерное оружие в Украине.

"У нас, как вы знаете, есть возможность следить за радиоактивностью у завода, и мы просто не видим никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим за ней очень, очень внимательно", – сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

На прошлой неделе в ответ на перемещение российского ядерного оружия в Беларусь сенат США внес резолюцию, предлагающую расценивать действия России, Беларуси "или прокси России" как нападение на НАТО, если их действия приведут к радиоактивному загрязнению территории союзников. В частности, авторы резолюции предлагают применить пятую статью НАТО. Кроме того, сенаторы порекомендовали администрации Байдена провести консультации с союзниками, а также рассмотреть действия по минимизации угрозы гражданскому населению.

Однако, по словам аналитика Центра европейской политики Аманды Пол, чтобы статья пятая НАТО была применена, она должна быть согласована со всеми государствами-членами Альянса.

"Сенаторы – независимые актеры, но в конце концов они не имеют права голоса при применении статьи 5. Этот вопрос должен решаться Альянсом единогласно, то есть все члены должны быть согласны", – сказала эксперт.



ЗАЭС на берегу обмелевшего Каховского водохранилища / Фото Алины Смутко

Китай призывает к деэскалации

После заявлений Президента Украины Владимира Зеленского, Китай призвал обе стороны действовать ответственно и призвал принять меры по деэскалации напряженности и безопасности объектов ЗАЭС.

"Китай уделяет большое внимание безопасности на Запорожской атомной электростанции и полностью поддерживает конструктивную роль в ее поддержании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", – сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Китай стал главным торговым партнером России. Спустя год полномасштабной войны Китай представил свою "мирную формулу", а точнее позицию по нападению России. Среди пунктов есть и необходимость обеспечения безопасности атомных электростанций и осуждение нападений на АЭС.

Интересно Нужно ли пить йод в случае аварии на ЗАЭС: объяснение экспертов

МАГАТЕ присутствует на станции?

Поскольку у союзников Украины нет доступа к оккупированной ЗАЭС, всю надежду они возлагают на МАГАТЭ. Миссия организации прибыла на оккупированную россиянами АЭС в сентябре прошлого года. С тех пор работники агентства периодически проводят инспекции, а также туда наведывается и сам руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Во время последнего визита Гросси организация не заметила мин внутри ЗАЭС. Однако в отчете представители МАГАТЭ сообщили, что ранее были факты установки мин как по периметру станции, так и на определенных местах внутри.

Независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная считает, что Рафаэль Гросси потерял нейтральность, которой должна придерживаться международная организация. В частности, Кошарную возмутила формулировка по поводу российских мин на территории ЗАЭС. В отчете отметили, что это не соответствует стандартам безопасности, однако на основные функции безопасности не оказывает существенного влияния.

Технический координатор Департамента ядерной безопасности и охраны Международного агентства по атомной энергии Юрай Ровны рассказал, что команда продолжает находиться на территории атомной станции и отчитывается в штаб-квартиру о ситуации на объекте.

Мы подтвердили, что наши команды заметили некоторые взрывчатые вещества на стороне за последние недели. Мы не военные эксперты, но нам рассказали, что это взрывные устройства. Они предназначены для защиты плана от нападения извне. По нашему техническому мнению, они не были установлены с целью нанесения ядерного ущерба,

– прокомментировал Юрай Ровны установленные мины на атомной станции.

В то же время МАГАТЭ ожидает, когда российские войска и захватившие ЗАЭС работники "Росатома" предоставят доступ к помещениям, которые, по мнению украинской стороны, могут быть заминированы.

"Итак, после того, как нашей команде будет предоставлен доступ и мы сможем провести независимую проверку, мы внесем больше ясности этот вопрос. Мы не можем исключать, что на той стороне есть еще больше взрывчатки", – сказал представитель МАГАТЭ.

На Западе не уверены, что Россия взорвет ЗАЭС

Старший директор по политике Центра контроля над вооружениями и нераспространением Джон Эрат заявил, что Россия действует безответственно, сначала захватив ЗАЭС, а затем использовав ее как военную базу.

Любая война вблизи атомной электростанции – это серьезная ситуация. Эти объекты не были спроектированы таким образом, чтобы их можно было атаковать военным оружием,

– рассказал корреспонденту 24 Канала американский эксперт.

Джон Эрат не исключает, что Россия может разрушить Запорожскую атомную электростанцию и вызвать ядерную катастрофу. Однако считает этот сценарий маловероятным.

"Это повлияло бы на территории России и Украины и угрожало бы российским гражданам. Разрушение атомной станции также оттолкнуло бы другие страны, которые до сих пор поддерживали Россию или сохраняли нейтралитет", – сказал эксперт.

Представитель Центра контроля над вооружениями и нераспространением подчеркнул, что хотя Россия и имеет долгую историю уничтожения критических объектов, в частности Каховской дамбы, атака по атомной станции – это другой случай из-за чрезвычайных последствий.

Более вероятно, что отступая, российские войска могут похитить оборудование и нанести ущерб так, что станция на время станет непригодной для использования в Украине. Они также могут использовать станцию в качестве "заложника", рассчитывая на то, что украинские войска не захотят рисковать, ведя боевые действия поблизости,

– отметил Джон Эрат в комментарии 24 Каналу.

Президент Европейского ядерного общества, профессор Леон Цизель, рассказал нам, что взорвать атомную станцию непросто, однако гораздо легче это сделать находясь внутри. Однако эксперт не совсем понимает, чего можно добиться подрывом ЗАЭС, поскольку атомная станция не работает с сентября 2022 года. По словам Леона Цизеля, на данном этапе подрыв АЭС потенциально приведет к загрязнению близлежащих территорий и не поразит большую площадь. В конце концов, первыми последствия для здоровья ощутят те же оккупанты, которые находятся на атомном объекте.

"Разрушить станцию, чтобы ее не смог использовать тот, кто ее захватит в конце концов. Извините, что я буду очень прямолинейным, но это уже сделано (разрушение станции – 24 Канал), поэтому я немного озадачен, зачем это делать", – сказал эксперт, отметив, что атомный объект не сможет функционировать до тех пор, пока Каховская ГЭС не будет восстановлена.

Глава Европейского ядерного общества считает, что такие действия являются хорошим методом для нагнетания страха на политических лидеров по всему миру. В случае многочисленных взрывов внутри станции следствием станет постоянный вывод из строя объекта.

Окончательный вывод станций из строя выглядит для меня правдоподобной целью отступающих от станции. Потенциальные утечки радиации, имеющие отношение к здоровью, на этом этапе требуют действительно сильного повреждения конструкций станции и, скорее всего, будут ограничены самой станцией и ее непосредственными окрестностями.

– спрогнозировал Леон Цизель.

Отсутствие реакции на подрыв Каховской ГЭС "развязывает" россиянам руки

Недостаточная реакция мирового сообщества на военное преступление России, подрыв Каховской ГЭС, "развязывает" руки Кремлю для преступлений на других объектах критической инфраструктуры. По словам аналитика Центра европейской политики Аманды Пол, реакция от Запада не была сильной, поскольку международное сообщество не обвинило публично Россию в разрушении дамбы. На Западе заявили, что проведут расследование, поскольку им сложно сказать, кто взорвал дамбу в Херсонской области. Тем не менее расследования могут длиться годы и Россия это знает.

"Лично я считаю, что они должны были сделать гораздо более решительное заявление, потому что в конечном итоге слабые ответы лишь поощряют Кремль к более деструктивным действиям. Если они не получат четкой реакции сейчас, они могут нацелиться на другой стратегический объект, будь это химический завод или что-то другое", – подытожила Аманда Пол в комментарии 24 Каналу.