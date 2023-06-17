Однако последствия подрыва Запорожской АЭС могут ощутить не только украинцы. О том, чем такая ядерная катастрофа обернется для мира и как можно себя уберечь – читайте в материале 24 Канала.

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Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил, что Россия может пойти на подрыв Запорожской атомной электростанции. Враг будет стремиться добиться давления на Украину с призывом сложить оружие.

Россия хочет взорвать АЭС. Потому что, как и с дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир оказывал давление на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта,
– заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что есть единственный путь нивелировать эту угрозу – поскорее предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы мы смогли окончательно выбросить врага с нашей территории.

Насколько мощная Запорожская АЭС


Это самая большая в Европе атомная электростанция, расположенная рядом с городом Энергодар в Запорожской области. С 4 марта 2022 находится под оккупацией российских войск.

Запорожская атомная электростанция состоит из 6 энергоблоков, каждый из которых имеет мощность по 1 миллиону киловатт.

Для того чтобы на ЗАЭС была "новая Фукусима" даже необязательно ее взрывать. Об этом во время стрима 24 Каналу рассказал кандидат химических наук Глеб Репич.

Это может произойти в результате подрыва Каховской ГЭС. Если реакторы Запорожской АЭС не будут иметь возможности охлаждаться, то авария там вполне возможна.

Реактор нуждается в постоянном охлаждении. Есть несколько важных факторов. Сейчас в пруду-охладителе воды достаточно, чтобы охлаждать реакторы, когда они выключены. Но чтобы вода сквозь них проходила, нужно электроэнергию,
– отмечает Глеб Репич.

Обычно станция использует внешнюю сеть электропитания. Но если она разрушена, то есть резервные дизель-генераторы. Именно это и стало причиной аварии в 2011 году на Фукусиме, когда землетрясение повредило внешнюю сеть, а цунами смыло дизель-генераторы.

Чем грозит подрыв ЗАЭС и как уберечься: смотрите видео

Специалист считает, что есть больше шансов устроить катастрофу на ЗАЭС, именно повредив ее архитектуру. Ведь взорвать сам реактор крайне сложно – там огромный массив стали и бетона, значительно больше, чем, например, на Чернобыльской АЭС.

Это совсем другое поколение реакторов. Он очень хорошо защищен. Но ведь он не защищен от идиотов, которые могут как-то косвенно его разрушить,
– говорит Глеб Репич.

Реакторы Чернобыльской АЭС не были так хорошо защищены, как на Запорожской электростанции. Здесь в реакторе есть гермооболочка. Так что даже если там что-то расплавится, она сделает невозможным быструю утечку радиации.

Что повлекло за собой Аварию на Фукусиме

Это радиационная авария, произошедшая в 2011 году на Фукусимской атомной электростанции. Причиной стало самое сильное за время наблюдений землетрясение.

Именно землетрясение спровоцировало еще и цунами, которые вывели из строя дизель-генераторы. Из-за этого прекратилось охлаждение активной зоны реактора, что и повлекло за собой ядерные расплавы и водородные взрывы.

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При аварии на Запорожской атомной электростанции ближайшие города могут попасть под немедленное выселение и эвакуацию. Специалист отмечает, что последствия зависят прежде всего от серьезности самой катастрофы, в том числе сколько реакторов пострадают, и направления ветра.

По словам кандидата химических наук, самая большая угроза для жителей прилегающей к ЗАЭС территории заключается в том, что она сейчас оккупирована. Якобы в случае аварии людям должны объявить, кому и куда эвакуироваться и какие вещи брать с собой.

Но это в случае если будет объявление. На оккупированных территориях, вероятнее всего, они будут это скрывать. Так, как они скрывали Чернобыль и как они поступили при подрыве плотины. Людям, скорее всего, не сообщат, и они могут оказаться в зоне риска,
– допускает химик.

Но в любом случае людям нужно быть готовым. Прежде всего к эвакуации. Поэтому специалист советует всегда иметь готовый "тревожный чемоданчик".

Что касается содержимого тревожного чемоданчика, то он всегда стандартный – туда стоит взять документы и деньги, сменную одежду, запас воды и продовольствия на несколько дней. В случае аварии на атомной электростанции необходимо:

  • оставаться в помещении и не выходить, разве что для эвакуации,
  • если в момент аварии или взрыва вы были на улице, немедленно зайти в помещение,
  • лучше всего, если это будет укрытие или подвал,
  • закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.
  • подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания,
  • следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

При работе ядерного реактора в больших количествах образуется йод. В привычных для нас естественных условиях есть определенный дефицит йода, так что наш организм приспособился к тому, чтобы употреблять его очень много.

Сам йод имеет такую "привычку" накапливаться в щитовидной железе человека. В этом и есть смысл выпить йод в случае аварии на ядерном реакторе.

Но это только в случае, если есть авария на ядерном реакторе, который работает. Если аварии на неработающем реакторе, то пить йод уже не стоит,
– подчеркнул Глеб Репич.

По его словам, в случае такой аварии власти или ГСЧС обязательно объявят, что делать.