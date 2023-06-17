Та наслідки підриву Запорізької АЕС можуть відчути не лише українці. Про те, чим така ядерна катастрофа обернеться для світу та як можна себе вберегти – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому Росія хоче підірвати ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський 16 червня заявив, що Росія може піти на підрив Запорізької атомної електростанції. Ворог прагнутиме домогтися тиску на Україну з закликом скласти зброю.

Росія хоче підірвати АЕС. Тому що, так само як і з дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту,

– заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що є єдиний шлях нівелювати цю загрозу – чимшвидше надати Україні всю необхідну зброю, щоб ми змогли остаточно викинути ворога з нашої території.

Наскільки потужна Запорізька АЕС

Це найбільша в Європі атомна електростанція, розташована поруч з містом Енергодар у Запорізькій області. З 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських військ.



Запорізька атомна електростанція складається з 6 енергоблоків, кожен з яких має потужність по 1 мільйону кіловат.

Які ще є загрози для ЗАЕС

Для того, щоб на ЗАЕС була "нова Фукусіма" навіть не обов'язково її підривати. Про це під час стріму 24 Каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

Це може статися як наслідок підриву Каховської ГЕС. Якщо реактори Запорізької АЕС не матимуть можливості охолоджуватися, то аварія там цілком можлива.

Реактор потребує постійного охолодження. Є кілька важливих факторів. Нині в ставку-охолоджувачі води достатньо, щоб охолоджувати реактори, коли вони вимкнені. Але щоб вода крізь них проходила, треба електроенергію,

– зазначає Гліб Репіч.

Зазвичай станція використовує зовнішню мережу живлення. Та якщо вона зруйнована, то є резервні дизель-генератори. Саме це й стало причиною аварії у 2011 році на Фукусімі, коли землетрус пошкодив зовнішню мережу, а цунамі змило дизель-генератори.

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Не Чорнобиль, а Фукусіма

Фахівець вважає, що більше шансів влаштувати катастрофу на ЗАЕС є, саме пошкодивши її архітектуру. Адже підірвати сам реактор вкрай складно – там величезний масив сталі й бетону, значно більший, ніж, наприклад, на Чорнобильській АЕС.

Це зовсім інше покоління реакторів. Він дуже добре захищений. Але ж він не захищений від ідіотів, які можуть якось опосередковано його зруйнувати,

– каже Гліб Репіч.

Реактори Чорнобильської АЕС не були настільки добре захищеним, як на Запорізькій електростанції. Тут у реакторі є гермооболонка. Тож навіть коли там щось розплавиться, вона унеможливить швидкий витік радіації.

Що спричинило аварію на Фукусімі Це радіаційна аварія, яка трапилася у 2011 році на Фукусімській атомній електростанції. Причиною став найдужчий за час спостережень землетрус.



Саме землетрус спровокував ще й цунамі, які вивели з ладу дизель-генератори. Через це припинилося охолодження активної зони реактора, що й спричинило ядерні розплави та водневі вибухи.

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Як уберегтися від можливої катастрофи на ЗАЕС

У разі аварії на Запорізькій атомній електростанції найближчі міста можуть потрапити під негайне виселення та евакуацію. Фахівець відзначає, що наслідки залежать передовсім від серйозності самої катастрофи, зокрема скільки реакторів постраждають, і напрямку вітру.

За словами кандидата хімічних наук, найбільша загроза для жителів прилеглої до ЗАЕС території полягає в тому, що вона нині окупована. Мовляв, у разі аварії людям мали б оголосити, кому й куди евакуюватися та які речі брати з собою.

Але це в разі, якщо буде оголошення. На окупованих територіях, найімовірніше, вони будуть це приховувати. Так, як вони приховували Чорнобиль і як вони повелися при підриві греблі. Людям, найімовірніше, не повідомлять, і вони можуть опинитися в зоні ризику,

– допускає хімік.

Та в будь-якому разі людям потрібно бути готовим. Передовсім до евакуації. Тож фахівець радить завжди мати готовою "тривожну валізку".

Щодо вмісту тривожної валізки, то він завжди стандартний – туди варто взяти документи та гроші, змінний одяг, запас води та харчів на декілька днів. У разі аварії на атомній електростанції потрібно:

залишатися в приміщенні й не виходити, хіба що задля евакуації,

якщо в момент аварії чи вибуху ви були на вулиці, негайно зайти в приміщення,

найкраще, якщо це буде укриття чи підвал,

закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби,

підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання,

слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Чи потрібен йод

Під час роботи ядерного реактора у великих кількостях утворюється йод. У звичних для нас природних умовах є певний дефіцит йоду, тож наш організм пристосувався до того, щоб вживати його максимально багато.

Сам йод має таку "звичку" накопичуватися в щитовидній залозі людини. У цьому і є сенс випити йоду в разі аварії на ядерному реакторі.

Але це тільки в разі, якщо є аварія на ядерному реакторі, який працює. Якщо аварія на реакторі, що не працює, то пити йод уже не варто,

– наголосив Гліб Репіч.

За його словами, у разі такої аварії влада чи ДСНС обов'язково оголосять, що робити.