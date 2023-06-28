Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Разведчик считает сдержанную позицию наших партнеров по угрозе теракта в Энергодаре необоснованной.
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Почему нельзя игнорировать угрозы со стороны России
Оценка того, насколько Россия готова к подрыву ЗАЭС, относится к категории суждения. Это вопрос о том, совершит ли преступник преступление или нет.
"Тот же вопрос касается и применения ядерного оружия. У захватчиков есть все возможности, чтобы его использовать. Но готовы ли они к этому, вопрос дискуссионный", – отметил Юсов.
Также в ГУР обратили внимание, что даже представители МАГАТЭ с определенными оговорками признали факт заминирования станции. Как только россияне провели подготовительные работы к теракту на ЗАЭС, Украина проинформировала об этом мировое сообщество.
"Оккупанты заминировали ЗАЭС, чтобы шантажировать безопасностью станции персонал ЗАЭС, гражданское население Энергодара, граждан Украины и всей Европе. Поэтому нельзя отвергать воплощение этих угроз в реальность", – уверен разведчик.
Андрей Юсов о вероятности теракта на ЗАЭС: смотрите видео
При каких условиях на ЗАЭС станет безопасно
Для Путина нет проблемы совершить военное преступление, террористический акт или экоцид. Мы все уже прекрасно поняли это после Бучи и Ирпеня, бомбардировок Мариуполя и подрыва Каховской ГЭС.
ГУР уверено, что только демилитаризация атомной станции и возвращение ее под украинский контроль смогут обеспечить безопасность на ЗАЭС, – убежден Юсов.
Что происходит на Запорожской АЭС
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия дополнительно заминировала охладитель на ЗАЭС. А уже 25 июня стало известно, что Россия утвердила план теракта на станции.
- Как только об ужасном замысле России стало известно, Украина начала дипломатическую борьбу для избежания этого сценария. Владимир Зеленский объявил о подготовке теракта 22 июня, а уже на следующий день Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное этой проблеме.
- Как объяснил Дмитрий Кулеба, несмотря на молчание западных чиновников об угрозе теракта на ЗАЭС, наши партнеры ведут интенсивную дипломатическую работу. Запад пытается предупредить Путина о том, что после второй подряд техногенной катастрофы Россию будут ожидать фатальные последствия.