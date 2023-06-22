Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на предупреждение Владимира Зеленского относительно теракта, который Россия может совершить на Запорожской АЭС. Своими мыслями он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что Украина ожидает от международных партнеров

Глава украинской дипломатии дал понять, что Украина ожидает все западное оружие, необходимое для того, чтобы выгнать Россию со своей территории. Он назвал это лучшим способом предотвратить будущие трагедии, созданные россиянами.

Пока Россия будет контролировать хотя бы один квадратный метр нашей земли, она будет иметь пространство этого квадратного метра для того, чтобы устраивать трагедии,

– объяснил министр.

В чем проблема Запада

По его словам, сейчас будет проходить много тихой дипломатической работы. По его мнению, России будут направлены четкие предупреждения о последствиях такого шага.

Кулеба добавил, что Украина, которая приобрела определенный опыт за время полномасштабного вторжения российских оккупантов, и союзники Киева по-разному смотрят на Россию. Он подчеркнул, что Москва создает эскалации независимо от того, делает что-нибудь Запад или нет. Министр призвал партнеров отказаться от этой рациональной логики, потому что россияне мыслят иначе. Также он снова призвал предоставить ВСУ все необходимое оружие, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины.

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