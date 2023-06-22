Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, государства-партнеры Украины должны объяснить Путину, что нельзя делать теракт на ЗАЭС.

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Украина должна быть готова ко всему

Костенко отметил, что после подрыва Каховской ГЭС все поняли: от России можно ждать всего. Враг будет применять все методы и не остановится своей террористической тактикой ни перед чем. Украинцы должны быть готовы ко всему.

Если россияне примут решение, мало что их может остановить. Пожалуй, это только страны, с которыми они сейчас находятся в партнерских отношениях. В первую очередь говорится о Китае. Нашим партнерам нужно работать, чтобы предупредить Путина, что нельзя этого делать,

– считает он.

Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

Россия готовит теракт на ЗАЭС: что известно