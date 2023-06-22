В настоящее время зафиксировано незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Следует отметить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года.

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Что известно об уровне воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

На сегодняшний день фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет – 16,61 метра. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 метра. В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища,

– отметили в Энергоатоме.

Там напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.



Ситуация на ЗАЭС / фото Энергоатом

Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит теракт в ЗАЭС с выбросом радиации. Наш лидер заслушал доклады украинской разведки и СБУ.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", – сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.