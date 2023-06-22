Зеленский подчеркнул, что оккупанты уже подготовили все для теракта, информирует 24 Канал. Президент подчеркнул, что Украина передает имеющиеся доказательства каждому в мире. Все должны знать: Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка.
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Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого,
– подчеркнул президент.
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ЗАЭС – крупнейшая атомная в Европе
Зеленский напомнил миру, что ЗАЭС – самая большая атомная в Европе. Все мировые лидеры и все страны, а также МАГАТЭ, точно знают, что там происходит.
Президент подчеркнул, что Россия использует ЗАЭС как элемент своей агрессии. Сначала российские оккупанты оккупировали станцию, а теперь держат там оружие и военных и прикрывают ЗАЭС обстрелы соседних городов.
Что говорят об угрозе теракта на ЗАЭС
- Петр Котин – президент "Энергоатома" – заявил, что ядерная угроза остается постоянно в течение того времени, что ЗАЭС – оккупирована российскими захватчиками. Российские оккупанты в любой момент могут сделать что-то, что приведет к катастрофе.
- Недавно Кирилл Буданов – глава ГУР МО – сообщил, что угроза еще выросла. Россия дополнительно заминировала ЗАЭС. В частности, говорится об охладителе.
- Посол Валерий Чалый подчеркнул, что считает катастрофу на ЗАЭС реалистическим сценарием. Украинцы должны быть готовы к этому.