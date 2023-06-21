Об этом 24 Каналу рассказал Людвиг Литвинский – эксперт по атомной энергетике. Он отметил, что в большинстве случаев последствия подрыва будут зависеть от масштабов действия россиян.

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Чем грозит минирование и взрыв ЗАЭС

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали охлаждающий центр реактора на Запорожской атомной электростанции

Ничего кризисного не произошло, поскольку станция уже заминирована. Усиление минирования практически ничего не меняет. Главная угроза связана с ущербом, который могут нанести самому энергоблоку, а не охладителю поблизости,

– заявил Людвиг Литвинский.

По мнению эксперта по атомной энергетике, вполне возможно, что россияне подорвут ЗАЭС. Ведь совершая "жест доброй воли", оккупанты обычно идут по пути "то не останься ты никому". С большой вероятностью, они взорвут турбинное отделение – это не приведет к радиационной аварии.

"Но что именно придет в голову сумасшедших – не знает никто, даже самих сумасшедших", – подчеркнул Литвинский.

На производство электроэнергии возможный подрыв ЗАЭС не повлияет. Уже около полугода Запорожская АЭС не работает на полной мощности. Напротив, она использует электроэнергию из общенациональной сети. Украина это делает за свой счет, ведь это вопрос безопасности.

Людвиг Литвинский о последствиях вероятного подрыва ЗАЭС: смотреть видео

Если все же россияне взорвут саму станцию, последствия коснутся разных аспектов. В частности, экономического. Ведь после того, как россияне уйдут, уничтожив по себе ЗАЭС, понадобятся месяцы или годы для того, чтобы возобновить работу Запорожской АЭС. Другие последствия зависят от того, какая будет авария и какие будут ее масштабы. А они действительно могут отличаться.

От удара ракетой в реакторное отделение или аварии, которая произошла на Чернобыльской АЭС, локальной радиационной аварии при попадании артиллерийского снаряда в один из контейнеров

МАГАТЭ никак не помогает

Заметим, что в Запорожскую АЭС часто приезжает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В частности, он посетил электростанцию после подрыва Каховской ГЭС, когда была угроза нехватки воды для охладителей.

Я несколько скептически отношусь к той роли, которую играет МАГАТЭ и их руководитель Гросси. Ибо то, что нужно было сделать еще год назад, не было сделано. Это касается тотального обезвреживания роли Росатома на международном рынке,

– заявил Литвинский.

В целом Международное агентство по атомной энергии оказывает немногое влияние на ситуацию, как показали последние полтора года. Оно, как и ООН, больше говорит, чем что-либо делает.

Медлят с санкциями для Росатома и в Европейском Союзе.

"Главная причина, которую я вижу, поставки, осуществляемые Росатом принципиальными с точки зрения работы европейских атомных электростанций. Они нуждаются в ядерном топливе российского производства", – отметил эксперт по атомной энергетике.

Для того чтобы это ядерное топливо заменить необходимое время. Речь идет, в частности, о технологических поисках и воплощении их результатов в реальные тепловыделяющие сборки. Пока их выпускает только Россия.

Россияне саботируют работу на ЗАЭС: что известно