Это третий визит Гросси на ЗАЭС с сентября 2022 года. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что после нынешней проверки станции там останется работать "усиленная команда" агентства.

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Гросси приехал, чтобы оценить состояние ЗАЭС

Гросси анонсировал свою поездку на ЗАЭС 12 июня. Он сообщил, что в его планах оценить ситуацию на ЗАЭС.

Накануне Гросси встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что проведет на Запорожской станции несколько часов, осуществит ротацию и оставит свою команду из 4 человек.

Украина перестала получать информацию о радиационном состоянии на ЗАЭС

Россия приостановила автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. Эту информацию в ручном режиме теперь передают представители Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

В Украине заявили о нарушении требований ядерной и радиационной безопасности России.

Исполняющий обязанности главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Олег Кориков подчеркнул, что таким образом постепенно разрушаются принципы безопасности на станции, и исправить ситуацию можно только в случае деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.

Важно. Украинский персонал Запорожской АЭС не может перевести энергоблок №5 в состояние "холодная остановка", как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года, из-за препятствования со стороны российских оккупантов.

Кратко о ситуации на ЗАЭС