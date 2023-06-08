Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил в эфире телемарафона, что ниже этой "мертвой точки" водозабор невозможен. Есть Каховское водохранилище опустошается, пишет 24 Канал.
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Что происходит на Каховской ГЭС
Глава Укргидроэнерго рассказал, что половина станции на вечер 8 июня – полностью под водой, вторая половина – на 70% в воде. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыванию.
Уровень уже 12,5 метра. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС,
– заявил Игорь Сирота.
По словам специалиста, если дамба в нижней части разрушена до самого основания, то:
- глубина водохранилища будет не больше 3 метров;
- само водохранилище уменьшится в ширине с 3,5 километра, как это было до подрыва, до 1 – 1,2 километра – то есть вернется в русло Днепра, которым оно было до строительства самого водохранилища.
Игорь Сирота объяснил, если учитывать, что на метр спадает Каховское водохранилище, это еще может длиться 7 – 8 дней.
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Что говорят специалисты и аналитики о Каховской ГЭС
- Уже утром 8 июня в Укргидроэнерго сообщили, что Каховская гидроэлектростанция была разрушена взрывом машинного зала изнутри. Разрушения такие, что станция не подлежит восстановлению.
- Аналитики Defence express отметили, что, вероятно, ситуация с водой в Днепре в недалекой перспективе может вернуться в состояние, которое было до постройки плотины – 1940-х годов.
- Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявлял, что на месте Каховской ГЭС Украина после деоккупации построит новую станцию. Однако прежде нужно преградить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность.
- На строительство новой станции понадобится не менее 5 лет в режиме круглосуточной работы.