Голова Укргідроенерго Ігор Сирота заявив в ефірі телемарафону, що нижче цієї "мертвої точки" водозабір неможливий. Тобто Каховське водосховище спустошується, пише 24 Канал.
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Що відбувається на Каховській ГЕС
Глава Укргідроенерго розповів, що половина станції станом на вечір 8 червня – повністю під водою, друга половина – на 70% у воді. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.
Рівень уже 12,5 метра. Це нижче за "мертву" точку 12,7 метра, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти та для ЗАЕС,
– заявив Ігор Сирота.
За словами фахівця, якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, то:
- глибина водосховища буде не більше 3 метрів;
- саме водосховище зменшиться в ширині з 3,5 кілометра, як це було до підриву, до 1 – 1,2 кілометра – тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища.
Ігор Сирота пояснив, якщо враховувати, що на метр спадає Каховське водосховище, то це ще може тривати 7 – 8 днів.
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Що кажуть фахівці та аналітики про Каховську ГЕС
- Вже вранці 8 червня в Укргідроенерго повідомили, що Каховську гідроелектростанцію зруйнували вибухом машинної зали зсередини. Руйнування такі, що станція не підлягає відновленню.
- Аналітики Defence express зазначили, що, ймовірно, ситуація з водою в Дніпрі в недалекій перспективі може повернутись до стану, який був до побудови греблі – 1940-х років.
- Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота заявляв, що на місці Каховської ГЕС Україна після деокупації збудує нову станцію. Проте найперше потрібно перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість.
- На будівництво нової станції знадобиться щонайменше 5 років у режимі цілодобової роботи.