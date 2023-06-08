Ба більше, на думку гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, на це піде чимало часу. Втім, перші проєктні рішення щодо цього питання розглядають вже сьогодні.

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Найперше, що потрібно зробити сьогодні — перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість,

– наголосив Сирота.

За його словами, Україна акумулюватиме воду на верхніх водосховищах для того, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.

Скільки часу знадобиться, аби побудувати нову станцію

В Укргідроенерго вважають, що для того, щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років. При цьому – у режимі роботи 24 на 7.

Окрім цього, на її створення необхідний мінімум 1 мільярд євро.

"Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджена не тільки станція, але і переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції", – додали в Укргідроенерго.

У Мінекономіки раніше порахували вартість нової станції

Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що будівництво нової ГЕС може коштувати для України близько 1 мільярда доларів. Все тому, що йдеться не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

До речі, нову Каховську ГЕС планують побудувати на тому ж місці. В Укргідроенерго сподіваються, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища.

Зараз 3 – 4 області будуть потерпати від нестачі води.

Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС