Ба більше, на думку гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, на це піде чимало часу. Втім, перші проєктні рішення щодо цього питання розглядають вже сьогодні.
Дивіться також Лихо на багато років: які наслідки для України має підрив Каховської ГЕС
Найперше, що потрібно зробити сьогодні — перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість,
– наголосив Сирота.
За його словами, Україна акумулюватиме воду на верхніх водосховищах для того, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.
Скільки часу знадобиться, аби побудувати нову станцію
В Укргідроенерго вважають, що для того, щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років. При цьому – у режимі роботи 24 на 7.
Окрім цього, на її створення необхідний мінімум 1 мільярд євро.
"Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджена не тільки станція, але і переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції", – додали в Укргідроенерго.
У Мінекономіки раніше порахували вартість нової станції
Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що будівництво нової ГЕС може коштувати для України близько 1 мільярда доларів. Все тому, що йдеться не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.
До речі, нову Каховську ГЕС планують побудувати на тому ж місці. В Укргідроенерго сподіваються, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища.
Зараз 3 – 4 області будуть потерпати від нестачі води.
Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС
- В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, через що великі території Херсонської області, а також частина Миколаївщині – затоплені.
- Із правобережжя людей евакуйовують, а от на лівому, окупованому березі ситуація критична. Люди перебувають на дахах без їжі, води та надії на порятунок.
- Близько 10 тисяч га сільгоспземель на правобережжі і в кілька разів більше на лівому березі після затоплення можуть перетворитись на пустелі. Підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% – у Запорізькій та 30% – у Дніпропетровській областях.
- У РНБО кажуть, що підрив Каховської ГЕС унеможливив постачання води у Крим на роки.
- У МОЗ заявили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєвих звалищ тепер можуть опинитися в колодязях і відкритих водоймах на підтоплених територіях.