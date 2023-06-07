Євген Хлобистов – професор кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська Академія – у колонці для сайту 24 Каналу розповів, що наразі складно говорити про наслідки. Станом на 7 червня можна озвучити лише попередні міркування.

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Єдине, що можу сказати однозначно, це те, що при будь-якому сценарії по часу, ми все одно будемо мати дуже серйозні наслідки, які, на жаль, долатимемо багато років. Стосуватимуться ці наслідки Півдня України,

– наголосив Хлобистов.

Зокрема, потрібно стежити за епідеміологічною ситуацією. Наразі не можна забувати про ризик спалаху інфекційних хвороб.

Окрім того, вже можна говорити про загрозу забруднення Дніпра. Однак Хлобистов зауважив, що навряд чи є загроза забруднення Чорного моря.

Україна закликає світ втрутитися й допомогти врятувати людей

Україна вже звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. Водночас реакцій з їхнього боку наразі немає. Україна просить допомогти евакуювати людей з лівого берега Херсонщини, яких окупанти тримають у заручниках. Ще до приходу води людям не дали евакуюватися. Човни у місцевих жителів забирають. Тим часом вода продовжує прибувати.