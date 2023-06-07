Зеленський обвинувачує ООН та Червоний Хрест у бездіяльності. Він наголосив, що вони не лише не допомагають, а й ігнорують запити від України.

До теми Загинули внаслідок потопу: в Олешках повідомили про жертв підриву Каховської ГЕС

На лівому березі Херсонщини є загиблі – тіла пливуть за течією

Україна проводить евакуацію людей з правого берега Херсонської області. На лівому березі, який контролюють росіяни, ситуація кардинально інша – окупанти залишили людей напризволяще й не дають їх врятувати. На жаль, вже є перші жертви.

Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз. Ви можете побачити це з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно,

– сказав Зеленський.

Він додав, що якщо українські сили спробують вивести людей, вони будуть атаковані російськими військами. На жаль, всі наслідки трагедії буде видно, коли водна зійде.

Саме тому Україна сподівається, що міжнародні організації втрутяться та допоможуть забрати людей з окупованих територій. Проте, на жаль, вони не реагують на запити.

Міжнародні організації ігнорують Київ

Президент України зауважив, що ООН і Червоний Хрест мають бути першими, хто рятує життя. Адже саме для цього було створено ці структури.

Він додав, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити України:

Ми не отримали відповіді. Я шокований. А якщо й була реакція, то дуже дипломатична,

– сказав він.

Омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону теж зауважив, що міжнародні організації, на жаль, нічого не роблять. Він сказав, що написав лист до генсека ООН, верховного комісару ООН з прав людини, до глави МАГАТЕ і верховного комісару ЄС з прав людини – до всіх міжнародних організацій. А також сотні листів до різних омбудсманів країн світу.

На жаль, вони нічого не зробили і не роблять. Навпаки. ООН офіційно на своєму вебсайті розмістила інформацію, що вони святкують день російської мови. А реакції на дії Росії я не побачив – ні на сайті, ні в дії,

– заявив він.