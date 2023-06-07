Зеленский обвиняет ООН и Красный Крест в бездействии. Он подчеркнул, что они не только не помогают, но и игнорируют запросы от Украины.

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На левом берегу Херсонской области есть погибшие – тела плывут по течению

Украина проводит эвакуацию людей с правого берега Херсонской области. На левом берегу, который контролируют россияне, ситуация кардинально другая – оккупанты оставили людей на произвол судьбы и не дают их спасти. К сожалению, уже есть первые жертвы.

Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть утопленников, проплывающих мимо. Вы можете увидеть это с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что если украинские силы попытаются вывести людей, они будут атакованы российскими войсками. К сожалению, все последствия трагедии будут видны, когда вода сойдет.

Именно поэтому Украина надеется, что международные организации вмешаются и помогут забрать людей с оккупированных территорий. Однако, к сожалению, они не реагируют на запросы.

Международные организации игнорируют Киев

Президент Украины отметил, что ООН и Красный Крест должны быть первыми, кто спасает жизни. Ведь именно для этого были созданы эти структуры.

Он добавил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы Украины:

Мы не получили ответа. Я шокирован. А если и была реакция, то очень дипломатичная,

– сказал он.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона тоже заметил, что международные организации, к сожалению, ничего не делают. Он сказал, что написал письмо генсеку ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, главе МАГАТЭ и верховному комиссару ЕС по правам человека – всем международным организациям. А также сотни писем различным омбудсменам стран мира.

К сожалению, они ничего не сделали и не делают. Напротив. ООН официально на своем веб-сайте разместила информацию, что они празднуют день русского языка. А реакции на действия России я не увидел – ни на сайте, ни в действии,

– заявил он.