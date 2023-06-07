Рищук також запевнив, що інформація про жертви серед людей в Олешках є цілком достовірною. Вже згодом російські загарбники все ж почали звільняти людей від потопу.
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В Олешках внаслідок потопу є жертви
Євген Рищук наголосив, що після того, як окупанти підірвали Антонівський міст на Херсонщині, то забрали з міста всі плавальні засоби. Тому люди мали самостійно тікати від великої води.
Люди самоорганізувалися і почали знімати інших з дахів,
– зазначив він.
Мер міста також підкреслив, що окупанти не випускають людей з Олешок. Тому люди мусять шукати порятунок самостійно.
"Люди збираються у центрі міста, в лікарні – там понад 300 людей, і шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою", – сказав Рищук.
Наостанок він зауважив, що в окупованих Олешках вже почалися проблеми з водою та електроенергією. До того ж з великою водою у місто може потрапити інфекція і заразити людей.
Скільки людей загинули в Олешках
Згодом у коментарі Суспільному мер Олешок розповів, що відомо про 3 загиблих людей від повені у тимчасово окупованих Олешках. За його словами, кількість загиблих лише збільшуватиметься.
Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох,
– сказав Рищук.
Він наголосив, що загарбники абсолютно не допомагають евакуюватися маломобільним людям. Також росіяни нікого не пускають у бомбосховище у місцевому будинку культури, що розташований у центрі міста.
Росіяни не випускають жителів
Водночас керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначила, що точна кількість загиблих внаслідок потопу в місті наразі невідома. Вона зазначила, що росіяни забороняють людям евакуюватися самостійно.
Гасаненко також підкреслила, що зв'язок з жителями Олешок наразі відсутній. Зокрема і через те, що в місті є величезні проблеми з електроенергією.
"Ситуація залишається складною. Спілкування зменшилось, мабуть, в разів 20 – 30, тому зв'язку майже немає", – заявила вона.
Наостанок керівниця міськради додала, що загарбники пропонують місцевим евакуюватися тільки до Краснодарського краю Росії. Якщо ж хтось не хоче цього робити, то окупанти погрожують їм у своєму пропагандистському дусі.
Що відомо про ситуацію в Олешках
- Увечері 6 червня в мережі з'явилися фото наслідків підриву Каховської ГЕС в Олешках. Місто повністю заповнила велика вода.
- Згодом керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що майже 80% окупованого міста опинилося під водою. Крім цього, окупанти забороняють місцевим самостійно лишати Олешки.
- Мережу також розчулила історія порятунку людей з Олешок. Вони благали про допомогу з даху затопленого будинку в місті. Нашим Збройним Силам вдалося передати людям пакунки з питною водою та речами першої потреби, а згодом родину евакуювали в Херсон.