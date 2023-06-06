Вода затопила майже всі вулиці у цьому населеному пункті. Крім цього, більшість будинків у Олешках потонули внаслідок зруйнування Каховської дамби.

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Олешки майже повністю пішли під воду

У мережі опублікували кілька знімків з тимчасово окупованих Олешок на Лівобережжі Херсонщини. На цих фото чітко видно, що рівень води сягнув першого поверху приватних будинків.



Олешки опинилися під водою після підриву Каховської ГЕС / Фото з телеграм-каналу "Інсайдер UA"

До того ж велика вода потопила автівки місцевих жителів, а також повністю зруйнувала місцеві господарства.

Будинки в Олешках майже поринули у воду: дивіться відео

Згодом у мережі опублікували ще кілька знімків Олешків з висоти. На фото можна побачити, що вода, яка витекла внаслідок підриву дамби, майже повністю затопила населений пункт.



Наслідки потопу в місті Олешки / Фото з російських телеграм-каналів

Крім цього, вода також розмила дороги, які вели у населений пункт. Чи є постраждалі внаслідок потоплення у місті – наразі невідомо.



Окупанти майже повністю затопили Олешки / Фото з російських телеграм-каналів

Окупанти визнали, що затопили місто Олешки

Згодом російські окупанти визнали той факт, що вони потопили місто Олешки. Зокрема голова окупаційного "уряду Херсонської області" Андрій Алексєєнко сказав, що місто практично затоплено й евакуація населення "можлива тільки за допомогою спецтехніки".

Наостанок він зазначив, що нібито направляє в Олешки "всі вільні вантажівки високої прохідності". Попри це, окупант не розповів, хто саме винен у тому, що Олешки пішли під воду, а також що саме спровокувало цей потоп.

Російські загарбники підірвали Каховську дамбу