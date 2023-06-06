Вода затопила почти все улицы в этом населенном пункте. Кроме этого, большинство домов в Олешках утонули в результате разрушение Каховской дамбы.

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Олешки почти полностью ушли под воду

В сети опубликовали несколько снимков из временно оккупированных Олешков на Левобережье Херсонской области. На этих фото ясно видно, что уровень воды достиг первого этажа частных домов.



Олешки оказались под водой после подрыва Каховской ГЭС / Фото из телеграм-канала "Инсайдер UA"

К тому же большая вода утопила авто местных жителей, а также полностью разрушила местные хозяйства.

Дома в Олешках почти погрузились под воду: смотрите видео

Впоследствии в сети опубликовали еще несколько снимков с высоты Олешков. На фото можно увидеть, что вытекшая в результате подрыва дамбы вода почти полностью затопила населенный пункт.



Последствия потопа в городе Олешки / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме этого, вода также размыла дороги, ведущие в населенный пункт. Есть ли пострадавшие в результате потопления в городе – неизвестно.



Оккупанты почти полностью затопили Олешки / Фото из российских телеграм-каналов

Оккупанты признали, что затопили город Олешки

Впоследствии российские оккупанты признали тот факт, что они утопили город Олешки. В частности, глава оккупационного "правительства Херсонской области" Андрей Алексеенко сказал, что город практически затоплен, и эвакуация населения "возможна только с помощью спецтехники".

В заключение он отметил, что якобы направляет в Олешки "все свободные грузовики высокой проходимости". Несмотря на это, оккупант не рассказал, кто виноват в том, что Олешки ушли под воду, а также что именно спровоцировало этот потоп.

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