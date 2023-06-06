Украинский лидер отметил, что заслушал доклады военного командования. Во время заседания разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям. Зеленский подчеркнул: она – максимальная.

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Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод – подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Подрыв Каховской ГЭС: что происходит сейчас