Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.

До теми Окупанти підірвали Каховську ГЕС, – ОК "Південь"

Мирні жителі на окупованих територіях перебувають у критичному становищі

Маляр заявила, що російські окупанти здійснили цілеспрямований підрив дамби, щоб:

  • призупинити процес деокупації Силами оборони України;
  • змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області.

Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект. Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води,
– наголосила заступниця міністра оборони.

Вона підсумувала, що, окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку.

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Підрив Каховської ГЕС: що відомо

  • Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це оголосили евакуацію у багатьох населених пунктах Херсонщини.
  • У Херсонській ОВА екстрено звернулися до місцевих жителів та закликали слідкувати згідно з інструкціями, які дають спецслужби.
  • Партизани руху "Атеш" заявили, що ГЕС підірвали загарбники з 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади. Пізніше у мережі опублікували повний список імен всіх окупантів, які брали участь у теракті.
  • У Міноборони повідомили, що такими діями ворог намагається стримати Сили оборони. Проте, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, підрив ГЕС не стане на заваді наступальним операціям ЗСУ.
  • Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі, що є актом тероризму та екоциду.