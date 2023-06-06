Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.

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Мирні жителі на окупованих територіях перебувають у критичному становищі

Маляр заявила, що російські окупанти здійснили цілеспрямований підрив дамби, щоб:

призупинити процес деокупації Силами оборони України;

змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області.

Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект. Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Вона підсумувала, що, окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку.

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