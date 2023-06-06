Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.
До теми Окупанти підірвали Каховську ГЕС, – ОК "Південь"
Мирні жителі на окупованих територіях перебувають у критичному становищі
Маляр заявила, що російські окупанти здійснили цілеспрямований підрив дамби, щоб:
- призупинити процес деокупації Силами оборони України;
- змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області.
Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект. Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води,
– наголосила заступниця міністра оборони.
Вона підсумувала, що, окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку.
Варто прочитати Росіяни підірвали Каховську ГЕС: чим це може загрожувати ЗАЕС і наступу ЗСУ
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це оголосили евакуацію у багатьох населених пунктах Херсонщини.
- У Херсонській ОВА екстрено звернулися до місцевих жителів та закликали слідкувати згідно з інструкціями, які дають спецслужби.
- Партизани руху "Атеш" заявили, що ГЕС підірвали загарбники з 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади. Пізніше у мережі опублікували повний список імен всіх окупантів, які брали участь у теракті.
- У Міноборони повідомили, що такими діями ворог намагається стримати Сили оборони. Проте, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, підрив ГЕС не стане на заваді наступальним операціям ЗСУ.
- Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі, що є актом тероризму та екоциду.