Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв прокоментував підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Він заявив, що окупанти намагалися пошкодити українські греблі й до цього.
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Що з захистом Київської ГЕС
За словами Наєва, Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності підпорядкованого йому угруповання сил і засобів оборони Києва. Воїни ЗСУ впровадили цілий комплекс заходів, щоб захистити об'єкт від ударів з повітря та не дати ворожим ДРГ потрапити до нього й завдати шкоди.
Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні,
– зазначив він.
Генерал-лейтенант додав, що Об’єднані сили ЗСУ аналізують усі можливі загрози від Росії та намагаються знизити ворожі дії до нуля.
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- У ніч проти 6 червня окупанти підірвати греблю на Херсонщині та спровокували екологічну катастрофу на півдні України. За тиждень до цього теракту Росія припинила розслідувати аварії через "воєнні дії".
- Через агресію росіян піднявся рівень води. Вона почала змивати мінні поля на лівому березі Дніпра. Тепер боєприпаси прибиває у неочікуваних місцях.
- У Херсонській області почалася евакуація населення через затоплення. На жаль, вода вже затопила зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці. На його території перебувало 300 тварин. Власниця парку Олена Навроцька пояснила, чому їх не евакуювали.