Як зазначила в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, вони були розташовані, зокрема, на лівому березі Дніпра. Таким чином окупанти хотіли недопустити проникнення українських диверсійних груп, пише 24 Канал.

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Міни вибухають в неочікуваних місцях

Тож тепер боєприпаси дрейфують у зоні підтоплення Каховської ГЕС, чим створюють нові небезпеки для українців. Адже це призводить до того, що міни прибиває течією у неочікувані місця. Ба більше, вони можуть бути прикриті іншими предметами, які знесла течія.

Також небезпечні боєприпаси можуть неочікувано детонувати навіть посеред води. Відтак і Міністерство оборони України, і ДСНС, і в ОК "Південь" попереджають про суттєву мінну небезпеку.

Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками,

– підкреслили в Міноборони.

Міни детонують посеред води: відео

Через це ДСНС України закликали жителів Херсонщини, які опинилися у зоні підтоплення Каховської ГЕС, бути вкрай обережними. А також – пам'ятати про правила безпеки.

У воді нині спостерігається переміщення боєприпасів! Будьте вкрай обережними, пам’ятайте про правила мінної безпеки! Ні в якому разі не підходьте та не чіпайте вибухонебезпечні предмети!

– підкреслили в ДСНС.

Скільки мін дрейфує – невідомо

Наталія Гуменюк зазначила, що мінно-вибухові огородження були розташовані вздовж не лише лівого берега Дніпра. Однак скільки саме небезпечних боєприпасів заклали окупанти – невідомо.

Ми не можемо розрахувати, скільки мін було закладено ворогом, це їхня робота була, що тривала довгий час. І в принципі їх може бути дуже багато, оскільки вони мінували дуже щільно лівий берег,

– сказала речниця ОК "Південь".

Відтак зараз ці мінно-вибухові загородження підірвані водою і відбуваються самовільні підриви цих мін. Дрейфують ж вони потужно вниз по течії по всій товщі Дніпра.

Росія вкотре порушила міжнародне законодавство

Також в Міністерстві оборони України підкреслили, що країна-терористка вчинила новий воєнний злочин. Дамби, які вона підірвала, були під захистом міжнародного законодавства.

Своїми діями Росія вчинила воєнний злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією,

– зазначили в Міноборони.

У Міноборони розповіли, що наразі ситуацію, яка склалась в результаті техногенної катастрофи унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчає Державна спеціальна служба транспорту МО України.

Росія підірвала Каховську ГЕС: коротко