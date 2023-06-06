Как отметила в эфире телемарафона начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, они находились, в частности, на левом берегу Днепра. Таким образом, оккупанты хотели предотвратить проникновение украинских диверсионных групп, пишет 24 Канал.

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Мины взрываются в неожиданных местах

Теперь боеприпасы дрейфуют в зоне подтопления Каховской ГЭС, чем создают новые опасности для украинцев. Ведь это приводит к тому, что мины прибивают течением в неожиданные места. Более того, они могут быть прикрыты другими предметами, которые снесло течение.

Также опасные боеприпасы могут неожиданно детонировать даже посреди воды. Следовательно и Министерство обороны Украины, и ГСЧС, и в ОК "Юг" предупреждают о существенной минной опасности.

Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности взрывоопасных предметов. Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками,

– подчеркнули в Минобороны.

Мины детонируют посреди воды: видео

Поэтому ГСЧС Украины призвали жителей Херсонщины, оказавшихся в зоне подтопления Каховской ГЭС, быть крайне осторожными. А также – помнить о правилах безопасности.

В воде сейчас наблюдается перемещение боеприпасов! Будьте крайне осторожны, помните о правилах минной безопасности! Ни в коем случае не подходите и не трогайте взрывоопасные предметы!

– подчеркнули в ГСЧС.

Сколько мин дрейфует – неизвестно

Наталья Гуменюк отметила, что минно-взрывные ограждения были расположены вдоль не только левого берега Днепра. Однако сколько именно опасных боеприпасов заложили оккупанты – неизвестно.

Мы не можем рассчитать, сколько мин было заложено врагом, это их работа была, которая длилась долгое время. И в принципе их может быть очень много, поскольку они миновали очень плотно левый берег,

– сказала спикер ОК "Юг".

Теперь эти минно-взрывные заграждения взорваны водой и происходят самовольные подрывы этих мин. Дрейфуют они мощно вниз по течению по всей толще Днепра.

Россия в очередной раз нарушила международное законодательство

Также в Министерстве обороны Украины подчеркнули, что страна-террористка совершила новое военное преступление. Дамбы, которые она подорвала, были под защитой международного законодательства.

Своими действиями Россия совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией,

– отметили в Минобороны.

В Минобороны рассказали, что в настоящее время ситуацию, которая сложилась в результате техногенной катастрофы в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, изучает Государственная специальная служба транспорта МО Украины.

Россия взорвала Каховскую ГЭС: коротко