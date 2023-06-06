Володимир Зеленський навів світовим лідерам докази того, що Каховську ГЕС підірвали саме росіяни – адже вразити її ззовні, ракетними ударами, неможливо. Гідроелектростанція була замінована і підірвана окупантами зсередини.

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"Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження – це справжній екоцид"

Президент України повідомив, що теракт на Каховській ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть, а Росія цим воєнним злочином "підірвала бомбу масового екологічного ураження".

Під час промови на саміті "Бухарестської дев'ятки", що пройшов у Братиславі 6 червня, Зеленський закликав Європу не проявляти слабкості і вагань у підтримці України. Також він переконаний, що поразка Росії – це найвагоміший внесок, що Україна може зробити у безпеку Європи та всього світу.

Проте хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Це віра господарів Росії в те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість – це основна надія та ставка терористів,

– заявив Зеленський.

Він також зазначив, що вибух, який росіяни вчинили на тимчасово окупованій території, був свідомим і добре спланованим. Росія цілеспрямовано нищить українську інфраструктуру та не зупиняється перед будь-якими заборонами.

Зеленський також зазначив, що цинічним терористичним актом окупанти залишили без водопостачання десятки і сотні тисяч людей. Злочини Росії вкотре демонструють, як держава-агресорка ставиться до "своїх" людей та захоплених територій.

Президент вкотре наголосив на невизначеності безпекових перспектив у Європі – адже саме через відчуття вседозволеності країна-окупант продовжує чинити терор. Зеленський також очікує визначення гарантій безпеки України на саміті НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні 2023 року.

"Це лише один день російської агресії. Це лише один російський теракт. Це лише один російський злочин війни. Тепер Росія винна в жорстокому екоциді. Будь-які коментарі зайві", – підсумував президент.

Наслідки російської атаки на ГЕС

Вже протягом першого дня після підриву дамби біля Нової Каховки вже 80 міст та сіл опинилися під водою. Зеленський заявив, що до початку повномасштабного вторгнення у тих регіонах Херсонщини, які постраждали від підриву ГЕС, проживали сотні тисяч українців, і щонайменше десятки тисяч все ще залишаються там.

Наслідки підриву Каховської ГЕС / Відео United24

Наголосив Зеленський і на тому, що Україна не може надати допомогу жителям Херсонської області, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Звичайно, усі наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але тільки на підконтрольній Україні території,

– заявив він.

Нагадаємо, що вже понад рік і Нову Каховку, і дамбу контролюють російські окупаційні війська. А згідно з Женевською конвенцією, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

Єрмак закликав Європу до рішучої відповіді агресору

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що за один день Росія жорстоким терористичним актом знищила не тільки ГЕС, але і регіональну біосистему південної дельти Дніпра. Окрім того, окупанти ще й знищили зрошувальну систему на півдні України та позбавили водопостачання окупований Крим.

"Україна прагне максимально жорсткої та єдиної міжнародної позиції щодо цих та інших злочинів, оскільки це захистить нас від використання ядерної зброї Кремлем", – повідомив Єрмак.

Він переконаний, що без чіткої відповіді Європи на теракт загроза ядерної катастрофи, зокрема і на ЗАЕС, значно зросте, бо відчуття безкарності Росії посилиться. Натомість для створення гарантій безпеки керівник ОП закликав партнерів приєднатися до формули миру Зеленського.

Насамкінець він додав, що здолати ворога Україна може тільки силою.

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