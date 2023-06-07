У Скадовському районі скаржаться, що так звана окупаційна "влада" втекла. У людей відсутнє електропостачання, а також пропадає зв'язок. 24 Канал розповідає, що відбувається на окупованій частині Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.

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Ніхто нікого не евакуйовує

Ситуація погіршилася. Ми сидимо на даху. Нас не евакуюють. Російська влада все звалила, нас залишила. Світла немає, зв'язок почав пропадати,

– розповіла мешканка Забариного.

Вона зауважила, що будинки, які розташовані за 100 метрів від берега, вже у воді. Російські військові, покидаючи території, нікого не евакуйовували. Також ніхто ні за що не відповідає. Жінка каже, що "відповідати нікому, всі втекли".

Вулиці залиті водою: дивіться відео

Жінка додала, що телефони надовго не вмикають, щоб заощаджувати заряд. Волонтерів у Забариному немає, тож мешканці не знають, що їм робити далі.

Додамо, що так званий мер Нової Каховки повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС буцімто безвісти зникли в околицях міста семеро людей.

Наслідки затоплення лівого берега Херсонщини / Фото з соцмереж

Людей не випускають з окупованих Олешок

Журналіст Андрій Цаплієнко поділився листом від підписниці Вікторії. Вона також розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини. За її словами, центр Олешок станом на ранок 7 червня поки був без води. Все тому, що він на підвищенні.

Якщо ж говорити про околиці, то вода там піднялася до понад 3 метрів. З міста виїздів немає. Через велику течію пливти на гумових човнах небезпечно.

"Асвабадітєлі" не пропускають людей. Також пишуть у групах, що не пропускають людей на авто, які вчора самостійно виїхали в Раденськ і Копані,

– зазначила вона.

Вода продовжує змивати все на своєму шляху: дивіться відео

Місцями рівень води сягнув 3,5 метра

Начальниця Голопристанської РВА Світлана Лінник зауважила, що в її громаді рівень води сягнув 3,5 метра. Відомо, що повністю затоплені села Кардашинка та Кохани. Продовжує вода прибувати до Голої Пристані, її східна частина вже повністю під водою. У центрі міста вода сягає від 1 до 1,5 метра.

Частина сіл затоплена повністю: дивіться відео

Також затоплена берегова лінія села Стара Збур'ївка. Містяни самостійно намагаються на човнах евакуюватися до безпечних місць.