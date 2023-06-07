В Скадовском районе жалуются, что так называемая оккупационная "власть" сбежала. У людей отсутствует электроснабжение, а также пропадает связь. 24 Канал рассказывает, что происходит на оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
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Никто никого не эвакуирует
Ситуация усугубилась. Мы сидим на крыше. Нас не эвакуируют. Российские власти все свалили, нас оставили. Света нет, связь начала пропадать,
– рассказала жительница Забариного.
Она заметила, что дома, расположенные в 100 метрах от берега, уже в воде. Российские военные, покидая территории, никого не эвакуировали. Также никто ни за что не отвечает. Женщина говорит, что "отвечать некому, все сбежали".
Улицы залиты водой: смотрите видео
Женщина добавила, что телефоны надолго не включают, чтобы сэкономить заряд. Волонтеров в Забарино нет, поэтому жители не знают, что им делать дальше.
Добавим, что так называемый мэр Новой Каховки сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС якобы без вести пропали в окрестностях города семь человек.
Последствия затопления левого берега Херсона / Фото из соцсетей
Людей не выпускают из оккупированных Олешек
Журналист Андрей Цаплиенко поделился письмом от подписчицы Виктории. Она также рассказала о ситуации на левом берегу Херсона. По ее словам, центр Олешек по состоянию на утро 7 июня пока был без воды. Все потому, что он на возвышении.
Если же говорить об окраинах, то вода там поднялась до более чем 3 метров. Из города выездов нет. Из-за большого течения плыть на резиновых лодках опасно.
"Асвободители" не пропускают людей. Также пишут в группах, что не пропускают людей на авто, которые вчера самостоятельно выехали в Раденск и Копани,
– отметила она.
Вода продолжает смывать все на своем пути: смотрите видео
Местами уровень воды достиг 3,5 метра
Начальник Голопристанского РВА Светлана Линник отметила, что в ее общине уровень воды достиг 3,5 метра. Известно, что полностью затоплены села Кардашинка и Коханы. Продолжает вода прибывать в Голую Пристань, ее восточная часть уже полностью под водой. В центре города вода поднялась к уровню от 1 до 1,5 метра.
Часть деревень затоплена полностью: смотрите видео
Также затоплено береговая линия села Старая Збурьевка. Горожане самостоятельно пытаются на лодках эвакуироваться в безопасные места.
- Кроме того, в мониторинговых каналах отметили, что на 09:40 7 июня на левом берегу все еще заблокированы люди. Они сидят на чердаках или верхних этажах. Критическая ситуация именно в Олешках и районе этого населенного пункта.
- Те, кто провел ночь и утро на крышах своих домов, остаются без еды и воды. Есть среди них и люди с детьми. Все они очень сильно ожидают либо эвакуации, либо того, что уровень воды наконец упадет.
- В каналах отмечают, что сейчас нет данных о пропавших без вести или погибших. В то же время россияне так и не занимаются организацией эвакуации.