Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС та залишили людей напризволяще. На жаль, вже повідомляють, що в одному з будинків Новокаховської територіальної громади загинула жінка, яка не могла ходити.

Зверніть увагу Україна вже звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС

Україна шукає шляхи, як провести евакуацію

Україна намагається врятувати кожне життя. Ігор Клименко повідомив, що наразі шукають шляхи, як провести евакуацію з лівого берега Херсонщини.

Ми шукаємо шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян з лівого берега Херсонщини,

– мовиться у повідомленні.

Українці чекають порятунку. Мережу шокували кадри, як в Олешках жінка з сином рятуються на даху будинку. Навколо – вода. Воїн ТРО дроном передав їм їжу та воду.

Евакуація з правого берега триває

Клименко розповів, що евакуація триває. Її намагаються проводити дуже швидко. Однак російські загарбники продовжують обстріли. Рятують не лише людей, але й їхніх домашніх улюбленців.

Росіяни не дають людям евакуюватися самостійно

Дмитро Лубінець повідомив, що російські окупанти, які підірвали Каховську ГЕС, не лише не евакуйовують людей, але й не дають їм врятуватися самостійно. Росія скоїла теракт й тримає людей у заручниках.

"Цілі сім'ї сидять на дахах будинків, благають про допомогу і порятунок, але на їх прохання окупаційна влада не реагує. Вони самоусунулись від цих обов'язків", – наголосив Лубінець.

Наразі він вже отримав повідомлення, що людей: