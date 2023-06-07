Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, найбільше затоплено проспект Дніпровський і все, що нижче нього.
Зверніть увагу Частина районів Нової Каховки під водою: яка ситуація зараз в окупованому місті
На Херсонщині є загибла через підрив ГЕС
Як розповів мер, наразі є інформація, що в одному з будинків Новокаховської територіальної громади постраждала і втопилася жінка – вона була лежачою. Таким чином, окупаційна влада не змогла влаштувати евакуацію населення.
Коваленко наголосив, що місцеві жителі самі евакуйовувались за допомогою друзів та колег з роботи. Наразі люди ще не можуть потрапити у свої будинки та квартири, оскільки охорона російських терористів не пускає.
Яка ситуація на Херсонщині через підрив ГЕС: останні новини
- Україна вже звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС з правобережжя Херсонської області за добу 6 червня евакуювали понад 1 500 осіб. Ситуація в області складна, проте контрольована.
- Влада визначила регіони, куди евакуйовуватимуть херсонців. Спершу потягом людей перевозитимуть до Миколаєва, а звідти вже – до Одеси, Києва, Хмельницького, Вінниці й Львова.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що до підриву Каховської ГЕС росіяни готувались заздалегідь й чітко спланували.
- До речі, ООН відреагувала на вчинений Росією теракт.
- Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти відійшли на різну відстань, залежно від розливу води. Вони також відтягнули свої позиції на 5 – 15 кілометрів.
- Однак наразі залишається можливість терору ворожою артилерією. Але вода продовжує прибувати і тому суттєво ускладнилась мінометна робота окупантів.
- Як розповів Володимир Зеленський, ще торік українська розвідка доповідала про мінування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і про ризики, пов'язані з цим.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що такими діями Кремль намагався стримати Сили оборони, проте підрив Каховської ГЕС не стане на заваді наступальним операціям ЗСУ.