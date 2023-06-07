Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, найбільше затоплено проспект Дніпровський і все, що нижче нього.

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Як розповів мер, наразі є інформація, що в одному з будинків Новокаховської територіальної громади постраждала і втопилася жінка – вона була лежачою. Таким чином, окупаційна влада не змогла влаштувати евакуацію населення.

Коваленко наголосив, що місцеві жителі самі евакуйовувались за допомогою друзів та колег з роботи. Наразі люди ще не можуть потрапити у свої будинки та квартири, оскільки охорона російських терористів не пускає.

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