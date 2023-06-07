В ефірі телемарафону голова Новокаховської територіальної громади Володимир Коваленко повідомив, що у Новій Каховці вода вже не прибуває. Про це пише 24 Канал.
До теми "Район затоплений не водою, а фекаліями": яка ситуація у Херсоні після підриву Каховської ГЕС
Наслідки потому можна буде побачити після відходу води
Коваленко розповів, що у Новій Каховці затоплені проспект Дніпровський, вулиця Історична і частково вода виходить на вулицю Героїв України. Крім цього, затоплене Робітниче селище – це приватний сектор і район 6-ої школи.
Очікуємо відхід води та будемо дивитись, які наслідки,
– сказав Коваленко.
Поки росіяни відступали, люди рятувалися самі
Володимир Коваленко нагадав, що окупаційна влада не організувала евакуацію, а люди виїжджали з затоплених районів самостійно. Через затоплення ближніх до річки територій російські війська відступили вглиб міста.
Це ті, які були в траншеях вздовж річки. Вони відійшли в глибину міста. Вчора на третій вулиці від Дніпра багато їх було і технічних засобів багато звезли, машин. З колишнього інтернатного закладу вони винесли всі побутові прилади,
– розповів він.
Яка ситуація в інших містах
- Зранку 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Населені пункти, розміщені нижче за течією, почало підтоплювати.
- Рівень води підіймається дуже швидко – станом на ранок 7 червня у Херсоні рівень води становив 5 метрів 29 сантиметрів. При цьому з Каховського водосховища вийшла лише четверта частина об'єму води, тож вона продовжить прибувати.
- Якщо жителів правого берега, який перебуває під контролем України, масово евакуюють, то на лівому березі, який наразі перебуває під контролем ворога, ситуація зовсім інша. Окупанти не евакуюють людей та не випускають тих, хто може виїхати самостійно. У багатьох населених пунктах, зокрема в Олешках та Голій Пристані, люди залишились наодинці з бідою. Без їжі, води та світла вони чекають на порятунок на дахах будинків. А вода все продовжує прибувати.