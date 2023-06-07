В эфире телемарафона глава Новокаховской территориальной громады Владимир Коваленко сообщил, что в Новой Каховке вода уже не прибывает. Об этом пишет 24 Канал.
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Последствия спустя можно будет увидеть после ухода воды
Коваленко рассказал, что в Новой Каховке затоплен проспект Днепровский, улица Историческая и частично вода выходит на улицу Героев Украины. Кроме этого, затопленный Рабочий поселок – это частный сектор и район 6-й школы.
Ожидаем уход воды и будем смотреть, какие последствия,
– сказал Коваленко.
Пока россияне отступали, люди спасались сами
Владимир Коваленко напомнил, что оккупационные власти не организовали эвакуацию, а люди выезжали из затопленных районов самостоятельно. Из-за затопления близлежащих к реке территорий русские войска отступили в глубь города.
Это те, которые были в траншеях вдоль реки. Они отошли в глубь города. Вчера на третьей улице от Днепра много их было, и технических средств много свезли, машин. Из бывшего интернатного заведения они вынесли все бытовые приборы,
– рассказал он.
Какая ситуация в других городах
- Утром 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Населённые пункты, расположенные ниже по течению, начало подтапливать.
- Уровень воды поднимается очень быстро – на утро 7 июня в Херсоне уровень воды составлял 5 метров 29 сантиметров. При этом из Каховского водохранилища вышла лишь четвертая часть объема воды, и она продолжит прибывать.
- Если жителей правого берега, который находится под контролем Украины, массово эвакуируют, то на левом берегу, который находится под контролем врага, ситуация совсем другая. Оккупанты не эвакуируют людей и не выпускают тех, кто может уехать самостоятельно. Во многих населенных пунктах, в частности, в Олешках и Голой Пристани, люди остались наедине с бедой. Без еды, воды и света они ждут спасения на крышах домов. А вода все продолжает прибывать.