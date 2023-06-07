Також окупанти відтягнули свої позиції. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Окупанти відійшли через підтоплення Херсонщини

За словами Гуменюк, загарбники відійшли на різну відстань, залежно від розливу води. Вони також відтягнули свої позиції на 5 – 15 кілометрів.

Однак вони не припинили обстріли правого берега під час евакуації. Гатили по тих районах, які затопило. У самому Херсоні обстріляли торговий центр, сприймаючи його як хаб, де можуть збирати допомогу людям,

– розповіла Гуменюк.

На жаль, наразі залишається можливість терору ворожою артилерією. Але вода продовжує прибувати і тому суттєво ускладнилась мінометна робота окупантів.

"Напередодні трагедії вони дуже гатили мінометами. Зараз у них залишається у потужностях артилерія і реактивні системи залпового вогню, а також авіабомби. До того ж проявляється активність ворожої авіації", – додала Гуменюк.

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Напередодні Гуменюк розповіла, що частину техніки та людей окупанти втратили під цією великою водою, тому що навіть не довіряли один одному та не сповіщали про свої плани підрозділи. Характерною ознакою, що вони готували цей теракт, було те, що напередодні заглушили весь зв'язок вздовж лівого берега.

Вона наголосила, що кількість техніки російського ворога, що залишилось під водою, з'ясовують.

До речі, окупанти не піклуються про місцеве населення. Люди були змушені ночувати на дахах та верхніх поверхах будинків, вони не можуть вибратись з цієї пастки.