Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, больше всего затоплен проспект Днепровский и все, что ниже его.

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Как рассказал мэр, сейчас есть информация, что в одном из домов Новокаховской территориальной громады пострадала и утонула женщина – она была лежащая. Таким образом, оккупационные власти не смогли устроить эвакуацию населения.

Коваленко отметил, что местные жители сами эвакуировались с помощью друзей и коллег с работы. Сейчас люди еще не могут попасть в свои дома и квартиры, поскольку охрана российских террористов не пускает.

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