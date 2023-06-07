Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, больше всего затоплен проспект Днепровский и все, что ниже его.
Обратите внимание Часть районов Новой Каховки под водой: какая ситуация сейчас в оккупированном городе
В Херсонской области есть погибшая из-за подрыва ГЭС
Как рассказал мэр, сейчас есть информация, что в одном из домов Новокаховской территориальной громады пострадала и утонула женщина – она была лежащая. Таким образом, оккупационные власти не смогли устроить эвакуацию населения.
Коваленко отметил, что местные жители сами эвакуировались с помощью друзей и коллег с работы. Сейчас люди еще не могут попасть в свои дома и квартиры, поскольку охрана российских террористов не пускает.
Какая ситуация в Херсонской области из-за подрыва ГЭС: последние новости
- Украина уже обратилась в Международный уголовный суд по подрыву Каховской ГЭС.
- В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС с правобережья Херсонской области за сутки 6 июня эвакуировали более 1 500 человек. Ситуация в области сложная, однако контролируемая.
- Власти определили регионы, куда будут эвакуировать херсонцев. Сначала поездом людей будут перевозить в Николаев, а оттуда уже – в Одессу, Киев, Хмельницкий, Винницу и Львов.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что к подрыву Каховской ГЭС россияне готовились заранее и четко спланировались.
- Кстати, ООН отреагировала на совершенный Россией теракт.
- Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты отошли на разное расстояние, в зависимости от разлива воды. Они также оттянули свои позиции на 5 – 15 километров.
- Однако остается возможность террора враждебной артиллерией. Но вода продолжает прибывать и потому существенно усложнилась минометная работа оккупантов.
- Как рассказал Владимир Зеленский, еще в прошлом году украинская разведка докладывала о минировании российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и рисках, связанных с этим.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что такими действиями Кремль пытался сдержать Силы обороны, однако подрыв Каховской ГЭС не помешает наступательным операциям ВСУ.