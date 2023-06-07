Об этом 24 Каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она добавила, что пострадавших в результате херсонцев подрыва Россией Каховской ГЭС, перевозят вглубь страны.
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Какая ситуация с эвакуацией херсонцев
Во время заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации глава Херсонской ОВ Александр Прокутин доложил, что сейчас нет необходимости вводить принудительную эвакуацию херсонцев. Люди эвакуируются, в то же время в фокусе эвакуации уязвимые категории, женщины с детьми, маломобильные и пожилые люди.
Власти уже определили регионы, куда будут эвакуировать херсонцев. Сначала поездом людей будут перевозить в Николаев, а оттуда уже – в Одессу, Киев, Хмельницкий, Винницу и Львов.
Сейчас невозможно установить количество людей, которые придется эвакуировать, ведь все зависит от последствий. К сожалению, мы не можем определить последствия взрыва россиянами гидроэлектростанции, поскольку информация не объективна.
Как только вода спадет, можно будет оценить реальные последствия катастрофы. Однако уже можно измерять в миллиардах экономические, социальные и экологические убытки.
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Возмещение ущерба
В Украине уже разработали алгоритм действий по возмещение ущерба херсонцам, жилье которых пострадало в результате подрыва дамбы. За это направление отвечает вице-премьер – министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
Уже есть соответствующая программа, в рамках которой выделили первые 4,4 миллиарда гривен,
– подчеркнула Верещук.
Что касается поврежденного жилья в Херсонской области, то люди будут получать средства на его ремонт. Однако если дом уничтожен и он не подлежит восстановлению, то людям будут предоставлять сертификаты, по которым можно приобрести жилье в Украине.
Помощь людям в оккупации
Людям, которые находятся на затопленных россиянами оккупированных территориях, нужно выезжать через Крым в третьи страны. После этого сообщить Минреинтеграции и они помогут с документами.
Подрыв Каховской ГЭС – это самая большая техногенная катастрофа, которую устроили россияне, за последние десятилетия в Европе.
Следует понимать, что следующая будет ЗАЭС. Россияне шантажом берут Европу в заложники,
– сказала министерша.
Ответ Европы на преступление России должен быть жестким. Украина квалифицирует подрыв Каховской ГЭС как преступление и применение оружия массового поражения. Именно так мир должен квалифицировать уничтожение Каховской ГЭС россиянами.
Россия подорвала Каховскую ГЭС: последние новости
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что к подрыву Каховской ГЭС россияне готовились заранее и четко спланировали. Кроме того, в разведке обратили внимание на хаотическую реакцию российской пропаганды на подрыв Каховской ГЭС.
- Россияне оставили на произвол судьбы жителей левого берега Херсонской области. Люди остались без пищи, воды, света, а уровень воды каждый час увеличивается. Сеть всколыхнула видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома. Украинским защитникам удалось совершить невозможное. Они дроном передали воду.
- Россияне до сих пор не осознают последствия страшной катастрофы, которую сами же совершили. Вода полностью затопила позиции врага. Сейчас оккупанты фактически вынуждены бежать, чтобы не утонуть.