Об этом 24 Каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она добавила, что пострадавших в результате херсонцев подрыва Россией Каховской ГЭС, перевозят вглубь страны.

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Какая ситуация с эвакуацией херсонцев

Во время заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации глава Херсонской ОВ Александр Прокутин доложил, что сейчас нет необходимости вводить принудительную эвакуацию херсонцев. Люди эвакуируются, в то же время в фокусе эвакуации уязвимые категории, женщины с детьми, маломобильные и пожилые люди.

Власти уже определили регионы, куда будут эвакуировать херсонцев. Сначала поездом людей будут перевозить в Николаев, а оттуда уже – в Одессу, Киев, Хмельницкий, Винницу и Львов.

Сейчас невозможно установить количество людей, которые придется эвакуировать, ведь все зависит от последствий. К сожалению, мы не можем определить последствия взрыва россиянами гидроэлектростанции, поскольку информация не объективна.

Как только вода спадет, можно будет оценить реальные последствия катастрофы. Однако уже можно измерять в миллиардах экономические, социальные и экологические убытки.

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Возмещение ущерба

В Украине уже разработали алгоритм действий по возмещение ущерба херсонцам, жилье которых пострадало в результате подрыва дамбы. За это направление отвечает вице-премьер – министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Уже есть соответствующая программа, в рамках которой выделили первые 4,4 миллиарда гривен,

– подчеркнула Верещук.

Что касается поврежденного жилья в Херсонской области, то люди будут получать средства на его ремонт. Однако если дом уничтожен и он не подлежит восстановлению, то людям будут предоставлять сертификаты, по которым можно приобрести жилье в Украине.

Помощь людям в оккупации

Людям, которые находятся на затопленных россиянами оккупированных территориях, нужно выезжать через Крым в третьи страны. После этого сообщить Минреинтеграции и они помогут с документами.

Важно! В Минреинтеграции создана круглосуточная "горячая телефонная линия" для оказания помощи украинцам, оказавшимся в сложной ситуации. Граждане могут обращаться за единственным номером 1548.

+38 (096) 078 84 33 – из-за границы, ТОТ, WhatsApp, Telegram, Viber.

Подрыв Каховской ГЭС – это самая большая техногенная катастрофа, которую устроили россияне, за последние десятилетия в Европе.

Следует понимать, что следующая будет ЗАЭС. Россияне шантажом берут Европу в заложники,

– сказала министерша.

Ответ Европы на преступление России должен быть жестким. Украина квалифицирует подрыв Каховской ГЭС как преступление и применение оружия массового поражения. Именно так мир должен квалифицировать уничтожение Каховской ГЭС россиянами.

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