В ночь на 6 июня Россия взорвала Каховскую ГЭС. Очевидно, тогда захватчики даже не подозревали, какие эти проблемы могут вызвать для них самих, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы оккупантов.

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Натворили беды и убегают

Как известно, из-за повышения уровня воды началась эвакуация людей. Повезло больше в этом отношении, конечно, жителям деоккупированных районов. Вместе с тем бежать вынуждены сами россияне, ведь вода просто затопила их позиции.

Тот факт, что у оккупантов иногда нет даже надувных лодок, подтверждает, что они вовсе не осознавали, что творили. Сейчас они фактически вынуждены убегать, чтобы не утонуть.

Так мы идем, короче, из затопленных... Тонем, но отходим б*ять,

– слышны слова одного из вражеских военных на видео.

В то же время начинают появляться сообщения о том, что обычных людей россияне бросают на произвол судьбы – им помогать они не собираются.

Ситуация на Каховской ГЭС