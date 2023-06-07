Правоохранители говорят, что утром к ним трижды обратились в отношении лиц, с которыми исчезла связь в зоне катастрофы. Заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко рассказал, что делать людям в таких ситуациях.

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Что делать людям, чьи родные не выходят на связь

Прежде всего, нужно обращаться в Национальную полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию относительно лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого Национальная полиция, используя все средства, осуществляет поиск лиц,

– объяснил Тимченко.

Кроме того, он советует украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться к правоохранителям.

Тимченко подчеркнул, что по состоянию на сегодня цифра пропавших без вести украинцев за время полномасштабной войны составляет 23 тысячи 876 человек.

Напомним, что в Херсонском облсовете констатировали, что больше всего от затоплений пострадал микрорайон Корабел. Там уровень воды составляет около трех метров. Вместе с тем существенно подтоплен поселок Антоновка.

На левобережье – сложная ситуация