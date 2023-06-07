У ніч на 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС. Очевидно, тоді загарбники навіть не підозрювали, які це проблеми може спричинити для них самих, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали окупантів.

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Натворили біди та тікають

Як відомо, через підняття рівня води розпочалась евакуація людей. Пощастило більше в цьому плані, звісно, жителям деокупованих районів. Разом з тим тікати змушені самі росіяни, адже вода просто-таки затопила їхні позиції.

Той факт, що в окупантів часом не має навіть надувних човнів, підтверджує, що вони зовсім не усвідомлювали, що творили. Зараз вони фактично змушені тікати, аби не втопитися.

Отак ми йдемо, короче, зі затоплених... Тонемо, але відходимо б*ять,

– чути слова одного з ворожих військових на відео.

Водночас починають з'являтися повідомлення про те, що звичайних людей росіяни кидають напризволяще – їм допомагати вони не збираються.

Ситуація на Каховській ГЕС