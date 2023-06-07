У ніч проти вівторка, 6 червня, загарбники підірвали дамбу на Каховській гідроелектростанції. Станом на ранок наступного дня до 20% Херсона – підтоплено. Депутат облради Сергій Хлань стверджує, що найкритичніша ситуація в мікрорайоні Корабел. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Київ".
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Якого рівня досягла вода?
Як зазначив чиновник, рівень води в цьому мікрорайоні становить близько трьох метрів. Разом з тим суттєво підтоплено селище Антонівку.
Найкритичніша ситуація і найбільше підтоплений мікрорайон Корабел. Це Острів, як його називають серед людей. Там вода піднялася до трьох метрів і це найбільш затоплений район, який фактично опинився під водою. Також тривають підтоплення в районі Річпорту. Декілька вулиць там затоплено,
– сказав Хлань.
Окрім того, з його слів зрозуміло, що здебільшого Херсон розташований на вищих позиціях, тому все місто не мало б піти під воду.
Хлань розповідає про ситуацію в Херсоні: дивіться відео
Разом з тим видання "Суспільне" опублікувало відео, на якому видно, який вигляд має Корабельна площа в Херсоні: "Рятувальники та волонтери вивозять людей на човнах", – йдеться у джерелі.
Що відбувається у мікрорайоні Корабел: дивіться відео
У росіян самих проблеми
- Варто сказати, що цим підривом окупанти не лише позбавили домівок тисяч українців, а й створили проблеми для себе самих на позиціях на Лівобережжі Херсонщини. Власне, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила про це.
- За її словами, ворог перебуває, м'яко кажучи, не у найкращому становищі, адже часом не може навіть евакуюватись.
- Водночас рівень води продовжує підійматись та особливо допомоги потребують жителі на окупованих територіях.