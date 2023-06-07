Президент також зазначив, що провів 7 червня важливу нараду та поділився її результатами. Зокрема, зазначив, що інспекція бомбосховищ виявилася невтішною.

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Результати селекторної наради

Ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі. Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці,

– зазначив президент.

Він наголосив на евакуації людей. Також зазначив, що терміново необхідно забезпечити питною водою та довготривалими рішеннями ті населені пункти, які живилися від водосховища. Крім того, необхідно буде оцінити збитки й екологічну шкоду, якої завдали росіяни.

Президент додав, що на лівому березі евакуацію окупанти провалили повністю. Тож, наша держава звертатиметься до міжнародних організацій.

Також обговорювали під час селектора ситуацію на фронті. Крім того, вивчали дані розвідки, забезпечення нашого війська технікою та боєприпасами.

Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні,

– додав він.