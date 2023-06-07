Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, непризнанные "власти" Крыма пытаются показать местным, что у них все под контролем. Однако это и близко не так. К сожалению, полуостров неисправимо пострадает из-за террористических действия россиян.
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Критические последствия для полуострова
О масштабах коллапса в результате подрыва Каховской ГЭС говорить пока рано, поскольку до конца их пока даже невозможно осознать. Речь ведь и об экологической, и о гуманитарной, и о техногенной катастрофе.
Алим Алиев называет два главных аспекта последствий уничтожения Каховской дамбы для Крыма:
- питьевая вода. Опустошение Каховского водохранилища может повлиять на обеспечение питьевой водой и систему ирригационных каналов в целом. Ведь Северокрымский канал будет оставаться без доступа к воде. То есть питьевая вода в Крым не будет поступать;
- загрязнение Черного моря. Западная часть побережья Крыма будет опасна для купания и непригодна в принципе. Это повлияет на флору, фауну и экологию в целом. Последствия этого будут ощущаться десятилетиями.
Алим Алиев о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма: смотреть видео
Как реагируют в Крыму
Оккупационные "власти" в Крыму сейчас пытаются успокоить местных, мол, проблем с водой не будет. Хотя, заметим, уже в день подрыва Каховской ГЭС на полуострове почувствовали первые последствия. 6 июня в городах возникли проблемы с водоснабжением.
Кое-где жители жалуются, что вода из-под крана приобрела коричневый цвет. Более того, вытекает вместе с кусками глины.
Оккупанты никогда не думали о жителях Крыма. Они всегда думали о себе и как нажиться. Я уверен, что эта ситуация посеет панические настроения на полуострове,
– подчеркнул Алиев.
Подрыв Каховской дамбы, в частности, указывает, что российские войска отходят от территории Украины. Возникает важный вопрос относительно того, какие преступления могут совершить россияне, когда ВСУ начнут освобождать Крым.
"Их логика – оставлять за собой выжженные земли", – подчеркнул правозащитник.
И, к сожалению, оккупанты в прямом смысле этого слова уничтожают все на своем пути. Речь идет и о том, что захватчики сделали в Херсонской области, что они продолжают делать на Востоке Украины и только собираются сделать на Крымском полуострове.
Уничтожение Каховской ГЭС: какая ситуация в Крыму
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что подрыв Каховской ГЭС в первую очередь будет иметь последствия именно для Крыма. Это приведет к экологической катастрофе там, ведь полуостров останется без воды на годы.
- Между тем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы никаких проблем на полуострове не возникнет. Пытался успокоить жителей, будто достаточный запас питьевой воды есть. В то же время, отметил, что риск меления Северокрымского канала также есть. Это, кстати, подтвердил и приспешник Владимира Путина Дмитрий Песков. Не забыв при этом цинично обвинить Украину в теракте, совершенном Россией.
- Заметим, что партизаны движения "Атеш" опубликовали список оккупантов, которые причастны к заминированию и подрыву Каховской ГЭС. Ими оказались бойцы 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады. Они пообещали, что расплата за это не заставит себя ждать.