Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, непризнанные "власти" Крыма пытаются показать местным, что у них все под контролем. Однако это и близко не так. К сожалению, полуостров неисправимо пострадает из-за террористических действия россиян.

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Критические последствия для полуострова

О масштабах коллапса в результате подрыва Каховской ГЭС говорить пока рано, поскольку до конца их пока даже невозможно осознать. Речь ведь и об экологической, и о гуманитарной, и о техногенной катастрофе.

Алим Алиев называет два главных аспекта последствий уничтожения Каховской дамбы для Крыма:

питьевая вода. Опустошение Каховского водохранилища может повлиять на обеспечение питьевой водой и систему ирригационных каналов в целом. Ведь Северокрымский канал будет оставаться без доступа к воде. То есть питьевая вода в Крым не будет поступать;

Опустошение Каховского водохранилища может повлиять на обеспечение питьевой водой и систему ирригационных каналов в целом. Ведь Северокрымский канал будет оставаться без доступа к воде. То есть питьевая вода в Крым не будет поступать; загрязнение Черного моря. Западная часть побережья Крыма будет опасна для купания и непригодна в принципе. Это повлияет на флору, фауну и экологию в целом. Последствия этого будут ощущаться десятилетиями.

Алим Алиев о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма: смотреть видео

Как реагируют в Крыму

Оккупационные "власти" в Крыму сейчас пытаются успокоить местных, мол, проблем с водой не будет. Хотя, заметим, уже в день подрыва Каховской ГЭС на полуострове почувствовали первые последствия. 6 июня в городах возникли проблемы с водоснабжением.

Кое-где жители жалуются, что вода из-под крана приобрела коричневый цвет. Более того, вытекает вместе с кусками глины.

Оккупанты никогда не думали о жителях Крыма. Они всегда думали о себе и как нажиться. Я уверен, что эта ситуация посеет панические настроения на полуострове,

– подчеркнул Алиев.

Подрыв Каховской дамбы, в частности, указывает, что российские войска отходят от территории Украины. Возникает важный вопрос относительно того, какие преступления могут совершить россияне, когда ВСУ начнут освобождать Крым.

"Их логика – оставлять за собой выжженные земли", – подчеркнул правозащитник.

И, к сожалению, оккупанты в прямом смысле этого слова уничтожают все на своем пути. Речь идет и о том, что захватчики сделали в Херсонской области, что они продолжают делать на Востоке Украины и только собираются сделать на Крымском полуострове.

Уничтожение Каховской ГЭС: какая ситуация в Крыму