Россия своим подрывом Каховской ГЭС добавила проблем жителям Крыма. Уровень воды в каналах заметно снижается, а сама жидкость меняет цвет и быстро теряет качество, передает 24 Канал.
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Что с водой в Крыму
В разных крымских городах начались проблемы с водоснабжением. Так, по сети распространяется график подвоза воды в Керчи на 7 июня.
График подвоза воды / Фото из соцсетей
О проблемах также сообщают в Евпатории и Джанкое. Местных жителей призывают запастись водой. Однако ее качество вызывает вопросы. У некоторых крымчан из кранов течет коричневая жидкость с кусками глины.
Коричневая жидкость вместо нормальной воды: видео
Жительница Крыма жалуется на плохое качество воды: видео
Очевидцы записали и опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть понижение уровня воды в Северокрымском канале.
Снижение уровня воды: видео
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Что сказала оккупационная "администрация"
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов попытался убедить жителей, что вроде бы все в порядке. Он заявил о якобы достаточных запасах питьевой воды.
Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северокрымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – около 40 миллионов кубометров,
– сказал гауляйтер.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Российские оккупанты могли взорвать дамбу на Херсонщине, чтобы помешать наступлению ВСУ. Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в разговоре с 24 каналом заявил, что наши защитники не будут менять планы из-за теракта России. Как пояснил бывший сотрудник СБУ, иностранные партнеры передали Украине понтонные мосты и переправы, а также технику, умеющую плавать.
- В Херсонской области некоторые дома поплыли по Днепру из-за затопления. Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился кадрами с последствиями российской агрессии. Он назвал это экоцидом и призвал мир отреагировать на террористические действия России.
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