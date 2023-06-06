Росія своїм підривом Каховської ГЕС додала проблем жителям Криму. Рівень води у каналах помітно знижується, а сама рідина змінює колір та швидко втрачає якість, передає 24 Канал.
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Що з водою у Криму
У різних кримських містах почалися проблеми з водопостачанням. Так, мережею шириться графік підвезення води у Керчі на 7 червня.
Графік підвезення води / Фото з соцмереж
Про проблеми також повідомляють у Євпаторії та Джанкої. Місцевих жителів закликають запастися водою. Однак її якість викликає питання. У деяких кримчан з кранів тече коричнева рідина зі шматками глини.
Коричнева рідина замість нормальної води: відео
Жителька Криму жаліється на погану якість води: відео
Очевидці записали та опублікували відео з місця подій. На кадрах можна побачити зниження рівня води у Північнокримському каналі.
Зниження рівня води: відео
До теми Для чого росіянам трагедія на Каховській ГЕС: відповідь з історії
Що сказала окупаційна "адміністрація"
Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов спробував переконати жителів, що нібито усе гаразд. Він заявив про буцімто достатні запаси питної води.
Загрози підтоплення у Криму немає. Проте є ризик, що Північнокримський канал мілітиме. Нині запаси води у каналі – близько 40 мільйонів кубометрів,
– сказав гауляйтер.
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Російські окупанти могли підірвати дамбу на Херсонщині, щоб зашкодити наступу ЗСУ. Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у розмові з 24 Каналом заявив, що наші захисники не будуть змінювати планів через теракт Росії. Як пояснив колишній співробітник СБУ, іноземні партнери передали Україні понтонні мости й переправи, а також техніку, яка вміє плавати.
- На Херсонщині деякі будинки попливли по Дніпру через затоплення. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поділився кадрами з наслідками російської агресії. Він назвав це екоцидом та закликав світ відреагувати на терористичні дії Росії.
- Херсонська влада прогнозує підйом рівня води до 5 метрів. Частину самого Херсона теж може затопити. В області проводиться часткова евакуація цивільного населення.