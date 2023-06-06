У мережі почали публікувати відео, на яких будинки наче іграшкові пливуть по Дніпру. Варто зазначити, що влада ще вранці оголосила про евакуацію та попереджала, що через 5 годин вода сягне критичного рівня.
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Що відбувається на Херсонщині
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував декілька відео, на яких видно масштабні та жахливі наслідки затоплення Херсонської області через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції.
Світ має бачити та реагувати на наслідки російського тероризму проти цивільного населення України, а також екоциду,
– заявив Андрій Єрмак.
На Херсонщині всі будинки у воді, видно тільки дахи: дивіться відео
Посеред Нової Каховки плавають лебеді: дивіться відео
Будинок "пливе" по річці: дивіться відео
Як виглядає центр Нової Каховки: дивіться відео
Рівень води в зоні підтоплення Херсона може піднятися до п'яти метрів: дивіться відео
Росія підірвала Каховську ГЕС: основне
- Вранці Оперативне командування "Південь" повідомило, що в ніч проти 6 червня окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
- Влада повідомила про евакуацію людей у місті Херсон – острів Корабел та селах Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове. Причому самі окупанти також тікають.
- В Укргідроенерго повідомили, що внаслідок підриву росіян станція не підлягає відновленню. Адже Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом машинної зали зсередини.
- Вже орієнтовно о 10:51 6 червня Держприкордонслужба показала відео, на якому видно – вода повністю затопила Каховську гідроелектростанцію.