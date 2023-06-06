Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України заявила в ефірі телемарафону, що росіяни більше не мають сил чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ. Такими вчинками росіяни намагаються спровокувати певну ситуацію, пише 24 Канал.

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Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що в першу чергу постраждає лівий берег (який окупований росіянами – 24 Канал), оскільки він географічно нижчий. І, відповідно, перша частина води, основне затоплення припаде саме туди,

– розповіла Гуменюк.

Натомість речниця закликала людей правого берега Дніпра також евакуюватись. Влада там розгорнула відповідний техногенний штаб в обласній адміністрації.

Наталія Гуменюк пригадала, що критичного рівня вода може досягти через 5 годин. Проте вона закликала не чекати цей час, а усвідомлювати – якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, треба евакуюватись вже. Треба взяти відповідні речі та документи.

Місцевих мешканців вона закликала дізнаватись інформацію в Херсонській ОВА, ОК "Південь", цивільного військового співробітництва, у поліції та військових.

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