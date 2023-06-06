Олексій Данілов заявив про це вранці 6 червня. Саме о 6 ранку цього дня Оперативне командування "Південь" повідомило про підрив. Варто зазначити, що у Херсонській ОВА повідомили, що через 5 годин рівень води підніметься до критичного рівня.

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Що відомо про засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України,

– повідомив Данілов.

Варто зазначити, що глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. Він закликав місцевих мешканців:

зібрати документи та речі першої потреби;

чекати на автобуси евакуації.

Мешканців Лівого берега в ОВА закликали зробити все можливе, аби убезпечити себе, та негайно покинути небезпечну територію.

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На Дніпропетровщині вже провели нараду

В Кривому Розі Дніпропетровської області провели екстрену нараду щодо забезпечення міста водою після підриву ворогом Каховської ГЕС. У місті зазначили, що ситуація дуже складна.

Варто додати, що Каховська ГЕС регулювала стік Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення Півдня України та навігацію від Херсона до Запоріжжя.

Що робити в разі підриву Каховської ГЕС / Інфографіка ОК "Південь"