Держприкордонслужба опублікувала відео після того, як окупаційні війська Росії підірвали Каховську ГЕС. На кадрах видно, що Каховська ГЕС пішла під воду.

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Станція відновленню не підлягає

Каховська ГЕС, яка була призначена для регулювання стоку Дніпра, повністю затоплена водами річки. В "Укргідроенерго" заявили, що станція відновленню не підлягає.

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Російські терористи підірвали Каховську ГЕС: що відомо