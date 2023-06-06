Держприкордонслужба опублікувала відео після того, як окупаційні війська Росії підірвали Каховську ГЕС. На кадрах видно, що Каховська ГЕС пішла під воду.
Дивіться також Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція
Станція відновленню не підлягає
Каховська ГЕС, яка була призначена для регулювання стоку Дніпра, повністю затоплена водами річки. В "Укргідроенерго" заявили, що станція відновленню не підлягає.
Каховську ГЕС повністю затопило: дивіться відео
Російські терористи підірвали Каховську ГЕС: що відомо
- ОК "Південь" зранку 6 червня повідомило, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Підрив гідроелектростанції стався між 2 та 3 годинами ночі.
- За даними партизанів з руху "Атеш", Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади.
- Після підриву гідроелектростанції, яка зруйнована вщент, розпочалася евакуація правобережної частини Херсонської області. За даними МВС, станом на 10 ранку вже евакуйовано 742 особи. Зокрема, людей евакуюють з Херсона, де в небезпеці опинилися жителі мікрорайону Острів.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російського теракту є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У Херсонській ОВА заявили, що в критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
- Відомо, що води Дніпра вже затопили близько десяти населених пунктів на правому березі. Вода швидко прибуває до Нової Каховки. Натомість росіяни глушать зв'язок, щоб люди не могли отримати інформацію.
- Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. У ЗСУ стверджують, що окупований Крим ризикує залишитися без води на роки через підрив гідроелектростанції.
- На підрив Каховської ГЕС відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави звинуватив окупантів у тероризмі, а також наголосив, що Росії не вдасться зупинити Україну.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія спричинила, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставила під загрозу життя тисяч цивільних осіб. За його словами, єдиний спосіб зупинити Росію – це вигнати її з України.