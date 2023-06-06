Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону назвав населені пункти, які виявилися у полоні води через підрив Каховської ГЕС, пише 24 Канал. Станом на 07:30 повністю або частково затоплені майже 10 населених пунктів.

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Вода добралася до Херсона

Зокрема, у Бериславському районі затоплені такі населені пункти:

Тягинка,

Львове,

Одрадокам'янка.

У Херсонському районі затоплені:

Іванівка,

Микільське,

Токарівка,

Понятівка,

Білозерка,

мікрорайон Острів міста Херсон.

Показуємо на карті населені пункти Херсонщини, які затопило

Прокудін попередив про масштабні наслідки

Прокудін заявив, що внаслідок техногенної катастрофи, на жаль, будуть підтоплені ще інші населені пункти. Місцева влада, за його словами, готова до цього.

Він розповів, що близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.

Нині організовано евакуацію мешканців цих населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших,

– повідомив Прокудін.

Крім того, о 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

Скільки населених пунктів може затопити Дніпро

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України вже скликав РНБО.

Прем'єр інформує, що наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні.

Також він наголосив, що руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.