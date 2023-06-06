Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона назвал населенные пункты, которые оказались в плену воды из-за подрыва Каховской ГЭС, пишет 24 Канал. По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены около 10 населенных пунктов.
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Вода добралась до Херсона
В частности, в Бериславском районе затоплены следующие населенные пункты:
- Тягинка,
- Львов,
- Отрядокаменка.
В Херсонском районе затоплены:
- Ивановка,
- Никольское,
- Токаровка,
- Понятиевка,
- Белозерка,
- микрорайон Остров города Херсон.
Показываем на карте населенные пункты Херсона, которые затопило
Прокудин предупредил о масштабных последствиях
Прокудин заявил, что в результате техногенной катастрофы, к сожалению, будут подтоплены еще другие населенные пункты. Местные власти, по его словам, готовы к этому.
Он рассказал, что около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.
В настоящее время организована эвакуация жителей этих населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие,
– сообщил Прокудин.
Кроме того, в 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.
Сколько населённых пунктов может затопить Днепр
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины уже созвал СНБО.
Премьер информирует, что сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне.
Также он подчеркнул, что разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства.