Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона назвал населенные пункты, которые оказались в плену воды из-за подрыва Каховской ГЭС, пишет 24 Канал. По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены около 10 населенных пунктов.

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Вода добралась до Херсона

В частности, в Бериславском районе затоплены следующие населенные пункты:

Тягинка,

Львов,

Отрядокаменка.

В Херсонском районе затоплены:

Ивановка,

Никольское,

Токаровка,

Понятиевка,

Белозерка,

микрорайон Остров города Херсон.

Показываем на карте населенные пункты Херсона, которые затопило

Прокудин предупредил о масштабных последствиях

Прокудин заявил, что в результате техногенной катастрофы, к сожалению, будут подтоплены еще другие населенные пункты. Местные власти, по его словам, готовы к этому.

Он рассказал, что около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.

В настоящее время организована эвакуация жителей этих населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие,

– сообщил Прокудин.

Кроме того, в 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

Сколько населённых пунктов может затопить Днепр

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины уже созвал СНБО.

Премьер информирует, что сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне.

Также он подчеркнул, что разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства.