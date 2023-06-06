Госпогранслужба опубликовала видео после того, как оккупационные войска России взорвали Каховскую ГЭС. На кадрах видно, что Каховская ГЭС ушла под воду.

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Станция восстановлению не подлежит

Каховская ГЭС, которая была предназначена для регулирования стока Днепра, полностью затоплена водами реки. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит.

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