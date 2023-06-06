Госпогранслужба опубликовала видео после того, как оккупационные войска России взорвали Каховскую ГЭС. На кадрах видно, что Каховская ГЭС ушла под воду.
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Станция восстановлению не подлежит
Каховская ГЭС, которая была предназначена для регулирования стока Днепра, полностью затоплена водами реки. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит.
Каховскую ГЭС полностью затопило: смотрите видео
Российские террористы взорвали Каховскую ГЭС: что известно
- ОК "Юг" утром 6 июня сообщило, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Подрыв гидроэлектростанции произошел между 2 и 3 часами ночи.
- По данным партизан по движению "Атеш", Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады.
- После подрыва гидроэлектростанции, разрушенной до основания, началась эвакуация правобережной части Херсонской области. По данным МВД, по состоянию на 10 утра уже эвакуировано 742 человека. В частности людей эвакуируют из Херсона, где в опасности оказались жители микрорайона Остров.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российского теракта есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В Херсонской ОВА заявили, что в критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
- Известно, что воды Днепра уже затопили около десяти населённых пунктов на правом берегу. Вода быстро прибывает в Новую Каховку. В то же время россияне глушат связь, чтобы люди не могли получить информацию.
- Подрыв Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. В ВСУ утверждают, что оккупированный Крым рискует остаться без воды на годы из-за подрыва гидроэлектростанции.
- На подрыв Каховской ГЭС отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства обвинил оккупантов в терроризме, а также подчеркнул, что России не удастся остановить Украину.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия вызвала, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставила под угрозу жизни тысяч гражданских лиц. По его словам, единственный способ остановить Россию – это изгнать ее из Украины.