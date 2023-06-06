У МЗС оприлюднили заяву про терористичний акт, який вчинила Росія на Каховській ГЕС. За свій злочин окупанти мають відповісти як перед українцями, так і перед міжнародною спільнотою, адже під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів по обидві сторони Дніпра. Тож у міністерстві заявили не лише про скликання Україною Радбезу ООН, але і про винесення питання російського теракту на розгляд МАГАТЕ та ЄС.

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Які вимоги в України до Радбезу ООН

У міністерстві закордонних справ повідомили, що підрив Каховської ГЕС – це не тільки черговий прояв геноциду Росії проти українців, але і "техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття".

У Києві світову спільноту закликали рішуче засудити терористичні дії Росії та накласти на країну-агресорку нові санкції.

Звертаємося також до країн Групи Семи та ЄС невідкладно розглянути накладення на Росію нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь,

– закликали у МЗС України.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба знову наголосив на актуальності формули миру Зеленського, і закликав союзників якомога швидше приєднатися до неї. За висновками засідання РНБО у Києві погодили терміново скликати Радбез ООН та задіяти Механізм цивільного захисту Євросоюзу.

Окрім того, через небезпеку, що підрив Каховської дамби створює для Запорізької АЕС, у міністерстві також запропонували винести питання російського тероризму на засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

Кулеба відреагував на новини західних ЗМІ

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба також обурився заголовками іноземних ЗМІ про підрив Каховської ГЕС. Деякі медіа пишуть, начебто "Київ і Москва звинувачують один одного" в руйнуванні гідроелектростанції, коли як насправді її підрив був детально спланованим актом тероризму Росії.

Це ставить факти та пропаганду в один ряд. Україна переживає серйозну гуманітарну та екологічну кризу. Ігнорувати цей факт – означає грати у російську гру "не все так очевидно",

– заявив міністр.

Росія тим часом традиційно намагається звинуватити Україну у руйнуванні власної інфраструктури, попри те, що у ГУР МО вже є докази того, що замінували Каховську ГЕС росіяни.

Підрив Росією Каховської ГЕС: що відомо